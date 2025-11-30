ETV Bharat / business

भारत की GDP 8.2% बढ़ी, छह तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की रियल GDP ग्रोथ 8.2% रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे अधिक है. यह वृद्धि पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2 FY25) के 5.6% और Q1 FY26 के 7.8% की तुलना में काफी बेहतर है.

आर्थिक विकास में यह तेजी मुख्य रूप से सर्विसेज़ (टर्शियरी सेक्टर) और मैन्युफैक्चरिंग (सेकेंडरी सेक्टर) में मजबूत गतिविधियों की वजह से देखने को मिली.

GDP और अन्य प्रमुख आंकड़े

रियल GDP (Constant Prices): Q2 FY26 में 8.2% की वृद्धि के साथ यह बढ़कर ₹48.63 लाख करोड़ पर पहुंच गई, जबकि Q2 FY25 में यह ₹44.94 लाख करोड़ थी.

नॉमिनल GDP (Current Prices): 8.7% बढ़कर ₹85.25 लाख करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹78.40 लाख करोड़ थी.

H1 FY26 (अप्रैल–सितंबर) प्रदर्शन: फाइनेंशियल ईयर के पहले छह महीनों में रियल GDP ग्रोथ 8.0% रही, जो H1 FY25 की 6.1% की तुलना में अधिक है.

सेक्टरवार परफॉर्मेंस (GVA ग्रोथ – Constant Prices)