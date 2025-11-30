ETV Bharat / business

भारत की GDP 8.2% बढ़ी, छह तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर हासिल की, जो पिछले छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 9:52 AM IST

Updated : November 30, 2025 at 9:57 AM IST

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की रियल GDP ग्रोथ 8.2% रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे अधिक है. यह वृद्धि पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2 FY25) के 5.6% और Q1 FY26 के 7.8% की तुलना में काफी बेहतर है.

आर्थिक विकास में यह तेजी मुख्य रूप से सर्विसेज़ (टर्शियरी सेक्टर) और मैन्युफैक्चरिंग (सेकेंडरी सेक्टर) में मजबूत गतिविधियों की वजह से देखने को मिली.

GDP और अन्य प्रमुख आंकड़े

रियल GDP (Constant Prices): Q2 FY26 में 8.2% की वृद्धि के साथ यह बढ़कर ₹48.63 लाख करोड़ पर पहुंच गई, जबकि Q2 FY25 में यह ₹44.94 लाख करोड़ थी.

नॉमिनल GDP (Current Prices): 8.7% बढ़कर ₹85.25 लाख करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹78.40 लाख करोड़ थी.

H1 FY26 (अप्रैल–सितंबर) प्रदर्शन: फाइनेंशियल ईयर के पहले छह महीनों में रियल GDP ग्रोथ 8.0% रही, जो H1 FY25 की 6.1% की तुलना में अधिक है.

सेक्टरवार परफॉर्मेंस (GVA ग्रोथ – Constant Prices)

सेक्टर ग्रोथ (Q2 FY26)
सेकेंडरी सेक्टर 8.1%
मैन्युफैक्चरिंग 9.1%
कंस्ट्रक्शन 7.2%
टर्शियरी सेक्टर 9.2%
फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज़ 10.2%
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस आदि 9.7%
एग्रीकल्चर 3.5%
बिजली, गैस, पानी व अन्य यूटिलिटी 4.4%

कौन बना विकास का इंजन?
सर्विसेज सेक्टर ने दिखाई सबसे तेज रफ़्तार, टर्शियरी सेक्टर में 9.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई.

  • फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज ने 10.2% की शानदार ग्रोथ दिखाई, जो नौ तिमाहियों में सबसे तेज़ है.
  • पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सेवाओं में 9.7% की वृद्धि देखने को मिली.

मैन्युफैक्चरिंग में जोरदार उछाल

सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ 8.1% रही, जिसमें

  • मैन्युफैक्चरिंग 9.1% बढ़ी—यह छह तिमाहियों में सबसे तेज़ वृद्धि है.
  • कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 7.2% की ग्रोथ के साथ मजबूत बना रहा.

एग्रीकल्चर में सुस्ती
कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.5% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर मानी जा रही है.

खर्च आधारित ग्रोथ के संकेत
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE): 7.9% बढ़ा, जो उपभोक्ता मांग में निरंतर मजबूती का संकेत देता है.

ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF): 7.3% की वृद्धि के साथ निवेश गतिविधि स्थिर बनी हुई है, जिसे सरकारी कैपिटल खर्च से समर्थन मिला.

