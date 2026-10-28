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घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट, सितंबर में 6.5% कम हुए यात्री

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय घरेलू उड्डयन क्षेत्र के लिए सितंबर का महीना भारी मंदी लेकर आया है. त्योहारों के मौसम से ठीक पहले हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले महीने के मुकाबले 6.49 फीसदी गिरकर 1.18 करोड़ रह गई है.

आंकड़ों से साफ है कि अगस्त महीने में जहां 1.21 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया था, वहीं सितंबर में यह आंकड़ा घटकर 1.18 करोड़ पर आ गया. यह मंदी केवल महीने-दर-महीने के आधार पर नहीं है, बल्कि पिछले साल की तुलना में भी सितंबर में पैसेंजर ट्रैफिक में 7 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. जानकार इस गिरावट के पीछे महंगे हवाई टिकटों और मानसून के बाद के सीजन की सुस्ती को बड़ी वजह मान रहे हैं.

आसमान पर इंडिगो और एयर इंडिया का कब्जा

भले ही यात्रियों की संख्या घटी हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का दबदबा आसमान पर लगातार बरकरार है. सितंबर में इंडिगो ने 77.30 लाख यात्रियों को सफर कराया और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 65.4 प्रतिशत कर ली. वहीं, टाटा समूह की एयर इंडिया ग्रुप 31.65 लाख यात्रियों और 26.8 फीसदी मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है. अगर इन दोनों बड़ी एयरलाइंस के आंकड़ों को मिला दिया जाए, तो भारत के घरेलू हवाई बाजार के 92 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर अकेले इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का ही कब्जा है. यानी देश का एविएशन सेक्टर पूरी तरह से दो बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में आ चुका है.