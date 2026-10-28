घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट, सितंबर में 6.5% कम हुए यात्री
सितंबर में घरेलू हवाई यात्री 6.49% घटकर 1.18 करोड़ रहे. इंडिगो-एयर इंडिया का बाजार पर 92% कब्जा बरकरार, जबकि स्पाइसजेट का शेयर 0.6% गिरा.
Published : October 28, 2026 at 10:11 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय घरेलू उड्डयन क्षेत्र के लिए सितंबर का महीना भारी मंदी लेकर आया है. त्योहारों के मौसम से ठीक पहले हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले महीने के मुकाबले 6.49 फीसदी गिरकर 1.18 करोड़ रह गई है.
आंकड़ों से साफ है कि अगस्त महीने में जहां 1.21 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया था, वहीं सितंबर में यह आंकड़ा घटकर 1.18 करोड़ पर आ गया. यह मंदी केवल महीने-दर-महीने के आधार पर नहीं है, बल्कि पिछले साल की तुलना में भी सितंबर में पैसेंजर ट्रैफिक में 7 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. जानकार इस गिरावट के पीछे महंगे हवाई टिकटों और मानसून के बाद के सीजन की सुस्ती को बड़ी वजह मान रहे हैं.
आसमान पर इंडिगो और एयर इंडिया का कब्जा
भले ही यात्रियों की संख्या घटी हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का दबदबा आसमान पर लगातार बरकरार है. सितंबर में इंडिगो ने 77.30 लाख यात्रियों को सफर कराया और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 65.4 प्रतिशत कर ली. वहीं, टाटा समूह की एयर इंडिया ग्रुप 31.65 लाख यात्रियों और 26.8 फीसदी मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है.
अगर इन दोनों बड़ी एयरलाइंस के आंकड़ों को मिला दिया जाए, तो भारत के घरेलू हवाई बाजार के 92 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर अकेले इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का ही कब्जा है. यानी देश का एविएशन सेक्टर पूरी तरह से दो बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में आ चुका है.
स्पाइसजेट का मार्केट शेयर आधा हुआ, अकासा एयर की स्थिति मजबूत
इस मंदी के बीच सबसे बड़ा झटका स्पाइसजेट को लगा है, जो पिछले काफी समय से वित्तीय और ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है. अगस्त में जहां स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 1.2 फीसदी था और उसने 1.40 लाख यात्रियों को सफर कराया था, वहीं सितंबर में इसके यात्रियों की संख्या लगभग आधी होकर महज 73 हजार रह गई. इसके साथ ही स्पाइसजेट का मार्केट शेयर गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है. दूसरी ओर, अकासा एयर ने मुश्किल समय में भी अपनी स्थिति को संभाले रखा है. अकासा एयर ने सितंबर में 6.64 लाख यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया और 5.6 फीसदी मार्केट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर जमी हुई है.
सालाना विकास दर पर भी ब्रेक
एविएशन सेक्टर की यह सुस्ती लंबे समय से चल रही है. वित्त वर्ष 2024 में जहां यात्रियों की संख्या में 13 फीसदी की शानदार बढ़त देखी गई थी, वहीं वित्त वर्ष 2025 में यह घटकर 7.7 फीसदी और वित्त वर्ष 2026 में सिर्फ 1.2 फीसदी रह गई. चालू वित्त वर्ष में भी मई में 9 प्रतिशत की बढ़त को छोड़ दें, तो जून से लेकर सितंबर तक लगातार चार महीनों से हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट आ रही है. अब एयरलाइंस कंपनियों की पूरी उम्मीदें आने वाले दिवाली, छठ और न्यू ईयर के फेस्टिव सीजन पर टिकी हैं, जहां उन्हें भारी बुकिंग और यात्रियों की वापसी की उम्मीद है.
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