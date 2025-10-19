धनतेरस पर रिकॉर्डतोड़ खरीदारी, देशभर में ₹1 लाख करोड़ का व्यापार
दिवाली 2025 पर भारत में सोना, चांदी, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स की रिकॉर्डतोड़ खरीदारी हुई. कुल बिक्री ₹1 लाख करोड़ से अधिक पहुंची.
Published : October 19, 2025 at 11:49 AM IST
मुंबई: इस बार की दिवाली और धनतेरस पर भारत ने रिकॉर्डतोड़ बिक्री का नया मुकाम छू लिया है. चाहे बात सोने-चांदी, कारों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या घरेलू उपकरणों की हो, हर सेक्टर में जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. GST 2.0 सुधारों और बढ़ते उपभोक्ता विश्वास ने इस फेस्टिव सीजन को बेहद खास बना दिया.
सोने और चांदी की बंपर खरीदारी
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के अनुसार, इस धनतेरस पर सोने-चांदी की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक मूल्य की बिक्री दर्ज की गई. सोने के सिक्कों की डिमांड सबसे ज्यादा रही, वहीं हल्के वजन के हॉलमार्क ज्वैलरी की भी अच्छी बिक्री हुई. चांदी के सिक्के और पूजा सामग्री की मांग में 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई.
GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े के अनुसार, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस फेस्टिव सीजन की कुल बिक्री ₹50,000 करोड़ को पार कर जाएगी. महंगे दामों के बावजूद लोग शादी की तैयारियों और स्मार्ट निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं."
युवाओं के बीच सेल्फ-पर्चेज ट्रेंड में भी करीब 15% की वृद्धि देखी गई है, खासकर हल्के, ट्रेंडी और रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड ज्वैलरी की मांग बढ़ी है.
ऑटो सेक्टर में भी चमकी रौनक
कार कंपनियों ने भी इस फेस्टिव सीजन में जबरदस्त बिक्री दर्ज की है. Tata Motors के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अमित कामत के अनुसार, “हम इस बार 25,000 से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं. GST 2.0 से बाजार में सकारात्मक माहौल बना है.”
Hyundai Motor India के COO तरुण गर्ग ने बताया कि इस साल डिलीवरी लगभग 14,000 यूनिट्स तक पहुंचेगी, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है.
कुल व्यापार ₹1 लाख करोड़ पार
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुसार, इस धनतेरस पर देशभर में हुई कुल खरीदारी ने ₹1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. अकेले सोना और चांदी की बिक्री ₹60,000 करोड़ से अधिक रही. दिल्ली बाजारों में ही ₹10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार दर्ज किया गया.
धनतेरस और दिवाली 2025 ने भारत के खुदरा बाजार में नई ऊर्जा का संचार किया है. उपभोक्ता विश्वास, फेस्टिव जोश और आर्थिक सुधारों ने मिलकर इस सीजन को पिछले वर्षों में सबसे मजबूत बना दिया है.
