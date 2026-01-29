ETV Bharat / business

आर्थिक सर्वेक्षण 2026: अमेरिकी टैरिफ के 'शॉक' पर भारी पड़ा भारत का 'दम', ग्लोबल सुस्ती में भी ग्रोथ बरकरार

आर्थिक सर्वेक्षण ने वैश्विक सुस्ती और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिसकी अर्थशास्त्री प्रणब सेन ने भी सराहना की है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में बोलती हुईं (ians)
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने भारत की अर्थव्यवस्था के मध्यम और दीर्घकालिक विकास का विस्तृत खाका पेश किया है. सर्वेक्षण में बताया गया है कि कृषि, उद्योग, सेवाएं और MSME क्षेत्र में सुधार, अवसंरचना विस्तार और स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक हालात के कारण भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर विकास पथ पर है.

सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8 से 7.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है. इसमें घरेलू मांग प्रमुख भूमिका निभा रही है और आर्थिक स्थिरता मजबूत है. रिपोर्ट के अनुसार जोखिम संतुलित हैं और आर्थिक दृष्टिकोण सतर्कता के साथ आशाजनक है.

अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की मजबूती
आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए 25 प्रतिशत पारस्परिक और 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने आशंकाओं के विपरीत तेजी दिखाई. शुरुआत में अनुमान था कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित होगा, लेकिन सुधारों और नीतिगत उपायों ने बाजार की आशंकाओं को कम किया.

पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् और अर्थशास्त्री प्रणब सेन ने कहा कि सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का संतुलित आकलन पेश किया है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह देखना होगा कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को राजकोषीय घाटा प्रबंधन और विकास बढ़ाने वाले कौन-कौन से कदम उठाती हैं.

राजीव जुनेजा, अध्यक्ष PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, का कहना है कि सर्वेक्षण का मुख्य संदेश है: मजबूत आर्थिक ढांचा और बाहरी असुरक्षा का विरोधाभास. उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण ने तीन वैश्विक परिदृश्य 2026 के लिए रेखांकित किए हैं.

  • मेनलाइन परिदृश्य (Managed Disorder) – जहाँ अस्थिरता जारी रहेगी लेकिन प्रणालीगत संकट नहीं आएगा.
  • गैर-संयमित बहुध्रुवीय परिदृश्य (Disorderly Multipolar Breakdown) – तेज़ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वित्तीय तनाव.
  • कम संभावना लेकिन उच्च प्रभाव वाले संकट (Low Probability, High Impact Shock) – प्रणालीगत झटका.

रुपये की स्थिति: भू-राजनीति और रणनीतिक शक्ति अंतर
सर्वेक्षण में रुपये को “भू-राजनीति और रणनीतिक शक्ति अंतर” का शिकार बताया गया है. 2025 में रुपया अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया. भारत का वस्तु व्यापार घाटा सेवाओं और रेमिटेंस से पूरा नहीं होता. इसके कारण देश को भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है. जब विदेशी निवेश घटता है, तो रुपये की स्थिरता पर असर पड़ता है.

सर्वेक्षण में कहा गया कि रुपये का मूल्य अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत से कम दर्शाता है. फिलहाल कमजोर रुपया अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित करता है और महंगाई बढ़ने का जोखिम भी कम है. लेकिन निवेशकों की सतर्कता बनी हुई है.

राजीव जुनेजा ने कहा कि सेवा निर्यात में वृद्धि रुपये की स्थिरता में मदद कर रही है. हाल के व्यापार समझौते, जैसे भारत-यूरोपीय संघ FTA, अवसर प्रदान करते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में समेकन और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके.

विकास दर और संरचनात्मक सुधार
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की संभावित विकास दर 7 प्रतिशत तक बढ़ाने का आकलन किया गया है, जो तीन साल पहले 6.5 प्रतिशत थी. उन्होंने बताया कि हाल ही में किए गए संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक निवेश और अवसंरचना विस्तार से यह वृद्धि संभव हुई.

सर्वेक्षण में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होने और अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई में तेजी जैसे सुधारों का उल्लेख किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ी है. MSME क्षेत्र में राज्य स्तर पर सुधार और औपचारिक मूल्य श्रृंखला में समेकन से मध्यकालिक विकास क्षमता मजबूत हुई है.

वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग स्थिति
सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ, तरलता पर्याप्त, कर्ज की वृद्धि संतोषजनक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट मजबूत हैं. इसके अलावा, नीति-निर्माण में सक्रियता और उद्देश्यपूर्ण शासन भी आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर रहे हैं.

मुद्रास्फीति और कृषि स्थिति
सर्वेक्षण में कहा गया कि मुख्य मुद्रास्फीति में स्थिरता बनी हुई है, जबकि खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. वर्षा और कृषि उत्पादन की स्थिति अनुकूल है. सरकारी नीतियों और सुधारों के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है और आपूर्ति शृंखला मजबूत हो रही है.

रोजगार, कौशल विकास और शहरीकरण
सर्वेक्षण ने भारत के भविष्य के रणनीतिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया है. इसमें रोजगार सृजन, कौशल विकास, शहरीकरण, जलवायु अनुकूलता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विस्तार का भी विस्तृत रोडमैप दिया गया है.

प्रणब सेन ने कहा कि यह देखना होगा कि वित्त मंत्री द्वारा लागू की जाने वाली नीतियां रोजगार और कौशल विकास को किस हद तक प्रभावित करती हैं.

रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक अनिवार्यता
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारत को आयात प्रतिस्थापन की नीति से आगे बढ़कर रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक अनिवार्यता की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे. इसके लिए सक्षम राज्य, उद्यमशील निजी क्षेत्र और सक्रिय नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख अध्याय

  • अर्थव्यवस्था की स्थिति: विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाना
  • राजकोषीय स्थिति: विश्वसनीय समेकन
  • मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय प्रणाली
  • बाह्य क्षेत्र
  • महंगाई: नियंत्रण और स्थिरता. कृषि और खाद्य प्रबंधन
  • सेवा क्षेत्र
  • उद्योग का अगला चरण
  • निवेश और अवसंरचना
  • पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
  • शिक्षा और स्वास्थ्य
  • रोजगार और कौशल विकास
  • ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति
  • AI इकोसिस्टम का विकास
  • शहरीकरण
  • रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक अनिवार्यता

