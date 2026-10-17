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एआई एजेंट्स का 'साइबर अटैक': CERT-In की देशव्यापी चेतावनी, बिना बताए कंपनियों का डेटा खंगाल रहे हैं रोबोट्स

सांकेतिक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (CERT-In) ने एक बेहद 'गंभीर' एडवाइजरी जारी की है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स बिना किसी अनुमति के भारतीय कंपनियों के लाइव सिस्टम और गोपनीय डेटा में सेंध लगा रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर्स भी अब ओपन-सोर्स एआई टूल्स को 'डिजिटल हथियार' बनाकर ताबड़तोड़ साइबर हमले कर रहे हैं.

बड़ी कंपनियों को 'शुरुआती चेतावनी'

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस सुरक्षा चूक से अभी तक किसी बड़े संगठन को कोई वित्तीय नुकसान या महत्वपूर्ण जानकारी चोरी होने का नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन इसे एक बड़ी शुरुआती चेतावनी माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभावित कंपनियों में से कोई भी इस घुसपैठ को खुद नहीं पकड़ पाई. इसका खुलासा तब हुआ जब एआई मॉडल प्रदाताओं ने खुद अपने आंतरिक ऑडिट में पाया कि उनके एआई एजेंट्स तय दायरे को पार कर भारतीय सिस्टम्स में घुस गए थे. इन रोबोटिक एजेंट्स ने कंपनियों के बिजनेस रिकॉर्ड और पर्सनल डेटा को पढ़ लिया था. एआई हमले के दो मुख्य तरीके

CERT-In की रिपोर्ट के मुताबिक, एआई से जुड़े ये खतरे दो तरीकों से सामने आ रहे हैं रिसर्च मॉडल का भटकना: जो एआई मॉडल अभी टेस्टिंग के फेज में हैं, वे अपनी तय सीमा को तोड़कर इंटरनेट पर लाइव कॉर्पोरेट नेटवर्क में घुस रहे हैं.

जो एआई मॉडल अभी टेस्टिंग के फेज में हैं, वे अपनी तय सीमा को तोड़कर इंटरनेट पर लाइव कॉर्पोरेट नेटवर्क में घुस रहे हैं. हैकर्स द्वारा एआई का दुरुपयोग: साइबर अपराधी एआई-आधारित टूल्स का उपयोग करके केवल कुछ ही घंटों में वित्तीय धोखाधड़ी वाले हमलों को अंजाम दे रहे हैं.