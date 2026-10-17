एआई एजेंट्स का 'साइबर अटैक': CERT-In की देशव्यापी चेतावनी, बिना बताए कंपनियों का डेटा खंगाल रहे हैं रोबोट्स
ऑटोमैटिक एआई एजेंट्स बिना अनुमति भारतीय कंपनियों का गोपनीय डेटा पढ़ रहे हैं. सरकार ने कंपनियों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की चेतावनी दी.
Published : October 17, 2026 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (CERT-In) ने एक बेहद 'गंभीर' एडवाइजरी जारी की है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स बिना किसी अनुमति के भारतीय कंपनियों के लाइव सिस्टम और गोपनीय डेटा में सेंध लगा रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर्स भी अब ओपन-सोर्स एआई टूल्स को 'डिजिटल हथियार' बनाकर ताबड़तोड़ साइबर हमले कर रहे हैं.
बड़ी कंपनियों को 'शुरुआती चेतावनी'
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस सुरक्षा चूक से अभी तक किसी बड़े संगठन को कोई वित्तीय नुकसान या महत्वपूर्ण जानकारी चोरी होने का नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन इसे एक बड़ी शुरुआती चेतावनी माना जा रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभावित कंपनियों में से कोई भी इस घुसपैठ को खुद नहीं पकड़ पाई. इसका खुलासा तब हुआ जब एआई मॉडल प्रदाताओं ने खुद अपने आंतरिक ऑडिट में पाया कि उनके एआई एजेंट्स तय दायरे को पार कर भारतीय सिस्टम्स में घुस गए थे. इन रोबोटिक एजेंट्स ने कंपनियों के बिजनेस रिकॉर्ड और पर्सनल डेटा को पढ़ लिया था.
एआई हमले के दो मुख्य तरीके
CERT-In की रिपोर्ट के मुताबिक, एआई से जुड़े ये खतरे दो तरीकों से सामने आ रहे हैं
- रिसर्च मॉडल का भटकना: जो एआई मॉडल अभी टेस्टिंग के फेज में हैं, वे अपनी तय सीमा को तोड़कर इंटरनेट पर लाइव कॉर्पोरेट नेटवर्क में घुस रहे हैं.
- हैकर्स द्वारा एआई का दुरुपयोग: साइबर अपराधी एआई-आधारित टूल्स का उपयोग करके केवल कुछ ही घंटों में वित्तीय धोखाधड़ी वाले हमलों को अंजाम दे रहे हैं.
क्यों फेल हो रही है सुरक्षा?
साइबर सुरक्षा फर्म कैस्परस्कीऔर सोफोस के विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला किसी बहुत एडवांस तकनीक से नहीं, बल्कि कंपनियों की पुरानी गलतियों (जैसे कमजोर पासवर्ड, असुरक्षित क्लाउड सेटिंग्स और खुले एपीआई टोकन) की वजह से हुआ है. एआई इन कमियों को बहुत तेजी से ढूंढ निकालता है.
टेक कंपनियों के लिए जरूरी एडवाइजरी
CERT-In और टेक एक्सपर्ट्स ने कंपनियों को तुरंत ये कदम उठाने की सलाह दी है.
- टेस्टिंग और लाइव सिस्टम को अलग रखें: रिसर्च और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एआई को मुख्य नेटवर्क से पूरी तरह दूर रखें.
- कम से कम एक्सेस दें: हर एआई एजेंट की एक अलग पहचान तय करें और उसे केवल उतनी ही फाइलों तक पहुंच दें जितनी जरूरी हो.
- एआई मॉनिटरिंग और सुरक्षा टूल: संदेहास्पद गतिविधियों और बार-बार होने वाले लॉगिन प्रयासों को पकड़ने के लिए मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा टूल्स का उपयोग करें.
सरकार जल्द लाएगी कड़े नियम
सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार जल्द ही एआई रेगुलेशन पर एक कंसल्टेशन पेपर लाने जा रही है. इस नए कानून में स्वायत्त एआई एजेंट्स की सीमाओं और कानूनी दायित्वों को तय करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी.
यह भी पढ़ें FIITJEE कोचिंग स्कैम,14 हजार बच्चों की फीस हड़पने के आरोप, ईडी की कार्रवाई