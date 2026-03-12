ETV Bharat / business

33 करोड़ परिवारों पर महंगाई की मार, ग्लोबल एनर्जी शॉक से बिगड़ सकता है रसोई का बजट

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भारतीय रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 तक भारत में वर्तमान में 33.06 करोड़ सक्रिय एलपीजी (LPG) कनेक्शन हैं, जो देश की एक विशाल आबादी की वैश्विक ऊर्जा झटकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं.

आंकड़ों की जुबानी: राज्यों का हाल

हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में एलपीजी पैठ अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है. उत्तर प्रदेश 4.85 करोड़ कनेक्शनों के साथ देश में शीर्ष पर है. इसके बाद महाराष्ट्र (3.18 करोड़), पश्चिम बंगाल (2.72 करोड़) और बिहार (2.30 करोड़) का नंबर आता है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु (2.38 करोड़) सबसे आगे है. इन बड़े राज्यों में कनेक्शनों की भारी संख्या यह बताती है कि वैश्विक कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी करोड़ों परिवारों की बचत पर सीधा असर डालती है.

आयात पर निर्भरता बनी बड़ी चुनौती

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है. वैश्विक स्तर पर होने वाली भू-राजनीतिक उथल-पुथल, जैसे पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में बाधा, सीधे तौर पर घरेलू सिलेंडर की कीमतों को प्रभावित कर रही है. मार्च 2026 के ताजा घटनाक्रमों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण घरेलू सिलेंडरों के दामों में वृद्धि देखी गई है.