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खुदरा महंगाई में मामूली उछाल, अगस्त में 4.82% पर पहुंची रिटेल इन्फ्लेशन

नई दिल्ली: भारत की खुदरा महंगाई दर इस साल अगस्त के महीने में 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई है. सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के कारण हुई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है.

गहने और चुनिंदा सब्जियां हुईं महंगी

अगस्त महीने के दौरान सालाना आधार पर सबसे बड़ी तेजी चांदी और सोने के आभूषणों में देखी गई. चांदी के गहने 107.11 प्रतिशत और सोने के गहने 35.55 प्रतिशत महंगे हो गए.

रसोई के बजट की बात करें तो कुल खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.95 प्रतिशत पर पहुंच गई. इस दौरान अदरक की कीमतों में 73.82%, प्याज में 48.27% और लहसुन में 43.6% का भारी उछाल आया.

टमाटर, आलू और कारें हुईं सस्ती

आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आते हुए टमाटर के दाम 31.09 प्रतिशत घट गए. इसके साथ ही आलू भी 13.14 प्रतिशत सस्ता हुआ. अन्य वस्तुओं में कारों की कीमतों में भी 6.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे वाहन खरीदना थोड़ा किफायती हुआ.