खुदरा महंगाई में मामूली उछाल, अगस्त में 4.82% पर पहुंची रिटेल इन्फ्लेशन
अगस्त में खाद्य वस्तुओं और आभूषणों के दाम बढ़ने से भारत की खुदरा महंगाई दर मामूली बढ़कर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई.
Published : September 14, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: भारत की खुदरा महंगाई दर इस साल अगस्त के महीने में 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई है. सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के कारण हुई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है.
गहने और चुनिंदा सब्जियां हुईं महंगी
अगस्त महीने के दौरान सालाना आधार पर सबसे बड़ी तेजी चांदी और सोने के आभूषणों में देखी गई. चांदी के गहने 107.11 प्रतिशत और सोने के गहने 35.55 प्रतिशत महंगे हो गए.
रसोई के बजट की बात करें तो कुल खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.95 प्रतिशत पर पहुंच गई. इस दौरान अदरक की कीमतों में 73.82%, प्याज में 48.27% और लहसुन में 43.6% का भारी उछाल आया.
टमाटर, आलू और कारें हुईं सस्ती
आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आते हुए टमाटर के दाम 31.09 प्रतिशत घट गए. इसके साथ ही आलू भी 13.14 प्रतिशत सस्ता हुआ. अन्य वस्तुओं में कारों की कीमतों में भी 6.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे वाहन खरीदना थोड़ा किफायती हुआ.
RBI का अनुमान और नीतिगत कदम
महंगाई दर रिजर्व बैंक के 4% के केंद्रीय लक्ष्य से थोड़ी ऊपर है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, मुख्य रूप से ईंधन (फ्यूल) की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई बढ़ी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कीमतें नियंत्रण में हैं. इसी वजह से आरबीआई ने देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे यथावत रखा है.
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ ही औसत महंगाई दर के अनुमान को 5.1% से घटाकर 5% और कोर इन्फ्लेशन के अनुमान को 4.7% से घटाकर 4.3% कर दिया है, जो मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है.
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