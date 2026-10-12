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घर बनाना होगा और महंगा; सीमेंट कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं दाम

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: देश में घर बनाना अब और महंगा होने जा रहा है. एमके रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सीमेंट कंपनियां 12 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतों में ₹10 से ₹15 प्रति बोरी तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं. इनपुट लागत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है, हालांकि बाजार में सीमेंट की मांग मजबूत बनी हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के व्यस्त सीजन की शुरुआत और बाजार में बेहतर मांग-आपूर्ति के संतुलन को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि कीमतें बढ़ेंगी. इससे पहले भी पहली तिमाही में कंपनियों ने ₹10 से ₹15 की बढ़ोतरी की थी, लेकिन वह बिजली और ईंधन की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हुई. इसके बाद जुलाई और अगस्त के मानसून सीजन में कीमतें फिर से गिर गईं, जिससे कंपनियों का घाटा और बढ़ गया.