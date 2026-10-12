घर बनाना होगा और महंगा; सीमेंट कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं दाम
लागत बढ़ने से मध्य अक्टूबर से सीमेंट ₹10-15 प्रति बोरी महंगा हो सकता है, जबकि बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के कारण मांग मजबूत रहेगी.
Published : October 12, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: देश में घर बनाना अब और महंगा होने जा रहा है. एमके रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सीमेंट कंपनियां 12 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतों में ₹10 से ₹15 प्रति बोरी तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं. इनपुट लागत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है, हालांकि बाजार में सीमेंट की मांग मजबूत बनी हुई है.
रिपोर्ट के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के व्यस्त सीजन की शुरुआत और बाजार में बेहतर मांग-आपूर्ति के संतुलन को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि कीमतें बढ़ेंगी. इससे पहले भी पहली तिमाही में कंपनियों ने ₹10 से ₹15 की बढ़ोतरी की थी, लेकिन वह बिजली और ईंधन की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हुई. इसके बाद जुलाई और अगस्त के मानसून सीजन में कीमतें फिर से गिर गईं, जिससे कंपनियों का घाटा और बढ़ गया.
ईंधन और कच्चे माल की महंगाई बनी बड़ी वजह
सीमेंट उद्योग के लिए पिछले 6-7 महीनों से ईंधन की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई हैं. जुलाई 2026 में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद से लागत लगातार ऊंची बनी हुई है. फिलहाल पेटकोक की कीमत 175 डॉलर प्रति टन और आयातित कोयले की कीमत 150 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई है, जो दूसरी तिमाही के औसत से क्रमशः 20% और 16% अधिक है. इसके अलावा, बोरियों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलिप्रोपाइलीन ग्रेन्युल के दाम भी ₹135 प्रति किलोग्राम से ऊपर जा चुके हैं. कंपनियों को प्रति टन ₹300 से ₹400 की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ रही है.
चुनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर से मांग में आएगी तेजी
लागत बढ़ने के बावजूद बाजार में सीमेंट की मांग अच्छी है. नॉन-ट्रेड सेगमेंट के दम पर इस वित्त वर्ष की पहली छमाही (1HFY27) में सालाना आधार पर 7 से 8 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले 18 महीनों तक यह मांग मजबूत रहेगी. इसका बड़ा कारण आने वाले व्यस्त निर्माण सीजन और 2029 की शुरुआत में होने वाले आम चुनावों से पहले तेज होने वाली बुनियादी ढांचा गतिविधियां हैं. वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच सीमेंट की कुल मांग 7% की चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है.
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