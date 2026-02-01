ETV Bharat / business

किन वित्त मंत्रियों के नाम दर्ज हैं सबसे लंबे और छोटे भाषण का रिकॉर्ड; इस बार कितनी देर तक बोलीं निर्मला सीतारमण?

वित्त मंत्री ने आज पेश किया अपना नौवां केंद्रीय बजट, पढ़िए आजादी के बाद से अब तक किसने मारी भाषण में बाजी.

जानिए भाषण में रिकॉर्डधारी वित्त मंत्रियों के बारे में.
जानिए भाषण में रिकॉर्डधारी वित्त मंत्रियों के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 1, 2026

Published : February 1, 2026 at 2:04 PM IST

हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया. वह करीब एक घंटा 30 मिनट तक बोलीं. देश में बजट पेश करने से पहले संसद में भाषण देने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है. आजादी के बाद से जितने भी वित्त मंत्री हुए सभी ने इसका निर्वहन किया. कुछ वित्त मंत्रियों ने भाषण में रिकॉर्ड भी बना रखा है.

कुछ वित्त मंत्री ने लंबे समय तक भाषण दिया तो कुछ ने थोड़ी ही देर में अपनी बात खत्म कर दी. बजट भाषण काफी अहम माना जाता है. जब भी कोई वित्त मंत्री बजट को पेश करता है तो उससे पहले वह भाषण जरूर देता है. बजट के अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखता है. पूरे देश की नजर उस पर टिकी रहती है.

ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम सबसे लंबे और सबसे कम समय तक भाषण देने वाले वित्त मंत्रियों के बारे में जानेंगे. यह भी बताएंगे कि उन्होंने कितनी देर तक भाषण तक, जो वित्त मंत्री कम समय तक बोले, उसके पीछे की वजह क्या रही?.

निर्मला सीतारमण के नाम है लंबे समय तक बोलने का रिकॉर्ड : साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट तक बोलकर नया रिकॉर्ड बना दिया था. इससे पहले साल 2019 में भी वह 2 घंटे 15 मिनट तक बोली थीं. 2021 में वह 1 घंटे 40 मिनट, जबकि 2022 में वह एक घंटे 23 मिनट बोलीं थीं.

ऐसे में सबसे लंबे समय तक बजट भाषण देने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है. इस बार (2026) सीतारमण ने करीब एक घंटे 30 मिनट तक भाषण दिया. उनसे पहले जसवंत सिंह के नाम यह रिकॉर्ड था. साल 2003 में बजट पेश करने के दौरान उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया था.

किस वित्त मंत्री ने दिया सबसे छोटा भाषण? : साल 1977–78 में वित्त मंत्री रहे हीरूभाई एम पटेल के नाम सबसे कम समय तक बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है . उनकी स्पीच केवल 800 शब्दों की ही थी. यह अब तक किसी भी वित्त मंत्री की ओर से दिया गया सबसे कम समय का भाषण माना जाता है.

क्यों कम समय तक बोले थे पटेल? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 1977 का आम बजट आम चुनावों के तुरंत बाद पेश किया गया था. देश में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका था. जनता पार्टी की सरकार बनी थी. ऐसे में इस बजट का मकसद कोई बड़ी घोषणा करना नहीं था. लिहाजा उन्होंने काफी कम समय तक भाषण दिया.

