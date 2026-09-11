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BRICS Summit 2026: ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत की बढ़ी टेंशन! 5 साल में दोगुना व्यापार, फिर क्यों डरा रहा ₹226 अरब डॉलर का घाटा?

1. व्यापार के नियमों को सरल बनाना 'पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (PHDCCI) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा के अनुसार , ब्रिक्स को अब केवल संवाद से आगे बढ़कर ठोस काम करके दिखाना होगा. उन्होंने मांग की कि ब्रिक्स देशों को मिलकर एक 'व्यापार बाधा समाधान तंत्र' बनाना चाहिए जिससे व्यापार के रास्ते में आने वाली रुकावटों को तुरंत दूर किया जा सके. भारतीय कंपनियों की मांग है कि बार-बार होने वाली कस्टम चेकिंग और अलग-अलग देशों के कड़े नियमों को आसान बनाया जाए. उद्योगों का सुझाव है कि सभी देश मिलकर काम करें, जहां हर देश अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से सामान बनाए ताकि लागत कम हो सके.

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स के अंदर व्यापार का यह ढांचा एकतरफा है. भारत जितना भी सामान ब्रिक्स देशों से मंगाता है, उसका 84% हिस्सा अकेले चीन, यूएई और रूस से आता है. इस भारी असंतुलन को सुधारना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

आयात और निर्यात की स्थिति: पिछले 5 वर्षों में ब्रिक्स देशों से भारत का आयात 131.8% बढ़ा है, जबकि भारत का निर्यात सिर्फ 48.8% ही बढ़ पाया है. आज के समय में भारत अपने कुल आयात का 41.5% हिस्सा ब्रिक्स देशों से मंगाता है, लेकिन हमारा निर्यात केवल 21.7% ही है.

व्यापार घाटे की चुनौती: इस दौरान भारत का व्यापार घाटा (यानी आयात और निर्यात का अंतर) 74.5 अरब डॉलर से बढ़कर 226.1 अरब डॉलर हो गया है. इसका मतलब है कि भारत इन देशों को बेच कम रहा है और वहां से सामान ज्यादा खरीद रहा है.

कुल व्यापार में बढ़त: वित्तीय वर्ष 2021 में भारत और ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार 203.1 अरब डॉलर था, जो वित्तीय वर्ष 2026 में दोगुने से भी अधिक होकर 417.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

व्यापार का आंकड़ा: बढ़ता व्यापार, लेकिन गहराता घाटा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में भारत और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में भारी उछाल आया है. लेकिन इस उछाल के साथ भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

इस समय जब पूरी दुनिया में व्यापारिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची है, भारतीय उद्योग जगत मुख्य रूप से दो मोर्चों पर ठोस नतीजे चाहता है—पहला, ब्रिक्स देशों के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा कम करना और दूसरा, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना.

नई दिल्ली: भारत इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. कल, यानी 12 सितंबर से नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS Summit 2026) शिखर सम्मेलन 2026 की शुरुआत होने जा रही है. भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस बड़े सम्मेलन से देश के व्यापार जगत और घरेलू उद्योगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं. भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि इस बार बातचीत से आगे बढ़कर व्यापार को आसान, सस्ता और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस फैसले लिए जाएं.

2. रणनीतिक चर्चा को व्यावसायिक लाभ में बदलना

'केयरएज रेटिंग्स' के सीनियर डायरेक्टर रंजन शर्मा ने इस शिखर सम्मेलन पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग इस सम्मेलन से रणनीतिक बातचीत को व्यावहारिक व्यावसायिक नतीजों में बदलते देखना चाहता है. व्यापार के मोर्चे पर इसका मतलब सिर्फ तेजी से कस्टम क्लियरेंस मिलना, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और मानकों की आपसी मान्यता ही नहीं है, बल्कि कुछ ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ हमारे चल रहे व्यापारिक असंतुलन को ठीक करना भी है. उनके अनुसार, निवेश के मामले में हम चाहते हैं कि पूंजी और तकनीक दोनों तरफ से बहे, ताकि भारतीय कंपनियां सिर्फ खरीदार बनकर न रहें बल्कि ब्रिक्स के प्रोडक्शन और वैल्यू चेन का हिस्सा बनें.

3. ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल की चिंता

इस समय पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के संकट और समुद्री व्यापारिक रास्तों में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं. रंजन शर्मा ने आगे कहा कि इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारतीय उद्योग जगत को ब्रिक्स देशों (विशेषकर रूस और नए सदस्य यूएई व सऊदी अरब) के साथ लंबे समय के लिए सुरक्षित और तय दामों पर तेल आपूर्ति के समझौते की जरूरत है. मार्केट एक्सेस के मामले में, पिछले एक साल में टैरिफ कार्रवाइयों के कारण सबसे बड़े निर्यात बाजार अनिश्चित हो गए हैं, ऐसे में ब्रिक्स के जरिए अफ्रीका, खाड़ी देशों और लैटिन अमेरिका में पैर पसारना अब सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक बीमा की तरह है.

4. स्थानीय मुद्रा में भुगतान और डिजिटल सिस्टम

छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता और भारी बैंकिंग फीस एक बड़ा सिरदर्द है. भुगतान के मुद्दे पर रंजन शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि साझेदार अर्थव्यवस्थाओं के साथ सीमा पार लेनदेन की दिक्कतों को कम करने के लिए स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी, जिससे एमएसएमई (MSMEs) का ट्रांजैक्शन खर्च कम हो सके. इसके अतिरिक्त, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को भागीदार देशों में लागू करने पर भी विस्तार से विचार किया जा सकता है.

5. छोटे उद्योगों (MSMEs) को बढ़ावा

'इंडिया एसएमई फोरम' के अध्यक्ष विनोद कुमार का कहना है कि असली अवसर छोटे उद्यमों के लिए है. इससे उनके लिए दूसरे देशों में अपने समकक्षों और सत्यापित खरीदारों को ढूंढना आसान हो जाएगा. साथ ही वे ब्रिक्स सप्लाई चेन में भाग ले सकेंगे, किफायती ट्रेड फाइनेंस पा सकेंगे, मानकों और सर्टिफिकेशन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और सदस्य देशों में जॉइंट वेंचर, तकनीकी साझेदारी व डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकेंगे. उन्होंने भुगतान को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि एमएसएमई को कम बैंकिंग शुल्क और जटिल कोरस्पोंडेंट बैंकिंग पर कम निर्भरता के साथ तेज, सस्ता और अधिक भरोसेमंद सीमा पार सेटलमेंट चाहिए.

भू-राजनीतिक चुनौतियां और उम्मीदें

व्यापारिक मुद्दों के अलावा, इस सम्मेलन पर दुनिया भर की राजनीतिक नजरें भी टिकी हैं. 'इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल इंडिया' (EEPC India) के चेयरमैन अरुण कुमार गरोड़िया ने बड़ी भू-राजनीतिक चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ बनाने और प्रमुख वैश्विक संघर्षों, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाने की दिशा में योगदान दे पाता है, तो यह एक बहुत बड़ा परिणाम होगा.

वहीं, डॉलर को पूरी तरह हटाने के मुद्दे पर अरुण कुमार गरोड़िया का मानना है कि इस विषय पर आंतरिक चर्चा तो हो सकती है, लेकिन अभी इतनी जल्दी किसी बड़े या कड़े फैसले की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए.

भारतीय उद्योग जगत का संदेश बिल्कुल साफ है—ब्रिक्स को अब केवल राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा का मंच रहने के बजाय व्यापार और आर्थिक मुनाफे का मंच बनना होगा. इस शिखर सम्मेलन की सफलता इस बात से तय होगी कि यह भारतीय उद्योगों के लिए व्यापार को कितना सरल और सुरक्षित बना पाता है.

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