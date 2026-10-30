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भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के बीच बड़ी डील, अंतरिक्ष से लेकर क्लीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के बीच बड़ी डील ( ians )

नई दिल्ली: भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग ने आपसी आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति जताई है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, तीनों देश एयरोस्पेस, रिसर्च, इनोवेशन और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर मिलकर काम करेंगे.

19वें JEC सत्र में द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा

यह अहम सहमति लक्ज़मबर्ग में आयोजित 'भारत-बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ' (BLEU) संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) के 19वें सत्र के दौरान बनी है. इस उच्च स्तरीय बैठक ने तीनों देशों को अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है. साथ ही, प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है.