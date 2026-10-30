भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के बीच बड़ी डील, अंतरिक्ष से लेकर क्लीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग
भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एयरोस्पेस, फिनटेक व क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.
Published : October 30, 2026 at 3:47 PM IST
नई दिल्ली: भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग ने आपसी आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति जताई है. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, तीनों देश एयरोस्पेस, रिसर्च, इनोवेशन और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर मिलकर काम करेंगे.
19वें JEC सत्र में द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा
यह अहम सहमति लक्ज़मबर्ग में आयोजित 'भारत-बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ' (BLEU) संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) के 19वें सत्र के दौरान बनी है. इस उच्च स्तरीय बैठक ने तीनों देशों को अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है. साथ ही, प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है.
इस महत्वपूर्ण बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल; बेल्जियम के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक फिलिप वैनडेन बुल्के; और लक्ज़मबर्ग के विदेश मंत्रालय के महासचिव हेनरी शूमाकर ने संयुक्त रूप से की.
इन प्रमुख क्षेत्रों पर रहा विशेष ध्यान
इस त्रिपक्षीय बैठक के दौरान विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत बातचीत हुई. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं.
- लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी: हवाई संपर्क और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- रिन्यूएबल एनर्जी: स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना.
- फाइनेंशियल सर्विसेज: फिनटेक और वित्तीय सेवाओं के लिए नए रास्ते खोलना.
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए डिजिटल बदलाव लाना.
- हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज: स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के तहत आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाना.
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में व्यापारिक संभावनाओं को तलाशना.
इसके अलावा, बैठक में एयरोस्पेस, उच्च शिक्षा, रिसर्च और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया. बाजार से जुड़े विभिन्न मुद्दों, व्यापारिक चिंताओं को दूर करने और बाजार तक आसान पहुंच बनाने पर भी चर्चा हुई ताकि तीनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकें.
ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने का आह्वान
जेईसी (JEC) के इस सफल सत्र के बाद, भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने लक्ज़मबर्ग की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ एक विशेष बैठक की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और विशाल निवेश क्षमता को रेखांकित किया. उन्होंने वित्तीय सेवाओं, उन्नत विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों में सहयोग के बेहतरीन अवसरों को सामने रखा.
वाणिज्य सचिव ने लक्ज़म
बर्ग की बड़ी कंपनियों को भारत में दीर्घकालिक निवेश करने, तकनीकी साझेदारी बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की सेवा के लिए भारतीय फर्मों के साथ एकीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया. तीनों पक्षों ने माना कि इस तरह के निरंतर संवाद से भारत, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी.
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