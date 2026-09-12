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दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना भारत, बैंकों में आ गई पैसों की बाढ़

मुंबई: भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस ऐतिहासिक बढ़त के साथ ही भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है. अब भारत से आगे केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही हैं.

रिकॉर्ड तोड़ डॉलर की आवक

ब्लूमबर्ग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, 4 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 44.9 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई 'विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)' यानी FCNR(B) डिपॉजिट स्कीम के कारण देश में डॉलर की रिकॉर्ड आवक हुई है, जो इस बड़ी कामयाबी की मुख्य वजह है.

इस योजना को मिली जबरदस्त सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च होने के महज 11 हफ्तों के भीतर देश में 73 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया. लक्ष्य समय से पहले पूरा होने के कारण आरबीआई ने इस स्कीम को 30 सितंबर की बजाय 31 अगस्त को ही बंद कर दिया था.

सोने के भंडार में गिरावट

विदेशी मुद्रा भंडार में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी तब हुई है, जब समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें गिरने की वजह से भारत के स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.59 अरब डॉलर घटकर 113.81 अरब डॉलर रह गया. इसके बावजूद विदेशी मुद्राओं (डॉलर, यूरो आदि) की भारी आवक ने इस कमी को पूरी तरह ढक दिया.