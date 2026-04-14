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मार्च 2026 में भारतीय ऑटो बिक्री में भारी उछाल, टू-व्हीलर्स ने दर्ज की शानदार बढ़त

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछला वित्त वर्ष एक बड़ी उपलब्धि के साथ समाप्त हुआ है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में भारतीय वाहन उद्योग ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है. बाजार की इस शानदार रफ्तार का नेतृत्व मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों ने किया है.

टू-व्हीलर सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

मार्च 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोपहिया वाहन सेगमेंट इस विकास का सबसे बड़ा स्तंभ बनकर उभरा है. इस महीने कुल 19,76,128 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जो मार्च 2025 में बेची गई 16,56,939 इकाइयों के मुकाबले 19.3 प्रतिशत अधिक है.

दिलचस्प बात यह है कि इस सेगमेंट के भीतर स्कूटरों की मांग मोटरसाइकिलों की तुलना में कहीं अधिक रही. स्कूटरों की बिक्री में 29.8 प्रतिशत की भारी उछाल देखी गई, जो बढ़कर 7,61,422 यूनिट्स तक पहुंच गई. वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री भी 12.9 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़कर 11,68,514 यूनिट्स रही. विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में स्कूटरों की बढ़ती लोकप्रियता और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग ने इस तेजी को हवा दी है.

पैसेंजर व्हीकल्स और थ्री-व्हीलर्स का प्रदर्शन

पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट में भी उपभोक्ता मांग काफी मजबूत बनी हुई है. मार्च 2026 में कुल 4,42,460 पैसेंजर गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. यह आंकड़ा न केवल नई कारों के प्रति ग्राहकों के बढ़ते रुझान को दिखाता है, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स द्वारा समय पर नई गाड़ियों की डिलीवरी सुनिश्चित करने को भी दर्शाता है.