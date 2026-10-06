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त्योहारों से चमका ऑटो बाजार; सितंबर में टू-व्हीलर और कारों की बिक्री में 32% से ज्यादा का बंपर उछाल

नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारतीय ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर ने सितंबर 2026 में 31.82% की शानदार सालाना बढ़त दर्ज की है. इस दौरान कुल 25,36,920 वाहनों की बिक्री हुई, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है. त्योहारों की शुरुआती मांग और पिछले साल के कम बेस के कारण इस साल बिक्री में यह भारी उछाल देखा गया है. अगस्त के मुकाबले भी सितंबर में बिक्री 4.69% बढ़ी है.

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष (FY27) की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में भी रिकॉर्ड 1,55,12,319 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई है, जो पिछले साल से 20.77% अधिक है.

पुराना रिकॉर्ड टूटा, 6 में से 5 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन FADA के अनुसार, सितंबर 2026 का महीना भारतीय ऑटो रिटेल का सबसे बेहतरीन सितंबर साबित हुआ है. वाहन श्रेणियों के आधार पर बिक्री के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

ईवी और वैकल्पिक ईंधन का बढ़ता दबदबा

इस बार के आंकड़ों में सबसे बड़ा बदलाव पर्यावरण के अनुकूल वाहनों में देखा गया. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी 41% तक पहुंच गई है, जो पेट्रोल गाड़ियों (41.27%) के लगभग बराबर है.

सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री 3.34 लाख यूनिट्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई. इसके साथ ही भारतीय ऑटो बाजार में कुल ईवी पैठ बढ़कर लगभग 13% हो गई है. पैसेंजर कारों में ईवी की हिस्सेदारी 8.45% रही.

ऑटो रिटेल के लिए सबसे अच्छा रहा सितंबर

FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि सितंबर 2026 भारतीय ऑटो रिटेल के लिए सबसे अच्छा महीना रहा. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि सितंबर 2025 में 'जीएसटी 2.0' लागू होने से पहले लोगों ने गाड़ियां खरीदना टाल दिया था, जिसकी वजह से पिछले साल बिक्री कम थी और इस साल की ग्रोथ इतनी बड़ी दिख रही है.

आगामी समय को लेकर डीलर बेहद उत्साहित हैं. करीब 75% से अधिक डीलरों को अक्टूबर में और 78% से अधिक डीलरों को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारी मुनाफे की उम्मीद है. 'पितृ पक्ष' के दौरान रुकी हुई मांग अब नवरात्रि और दशहरा के दौरान डिलीवरी में बदल रही है, और 63% डीलरों ने बुकिंग में लगातार बढ़ोतरी की बात कही है.

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