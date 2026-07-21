ETV Bharat / business

RBI की कंसेशनल स्वैप स्कीम का असर, जून से देश में आए 20.72 अरब डॉलर

सांकेतिक फोटो ( ANI )

मुंबई: वैश्विक वित्तीय बाजारों में जारी उथल-पुथल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक विशेष रणनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उसकी 'रियायती स्वैप सुविधा' को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और बैंकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. 8 जून, 2026 को इस योजना के लागू होने से लेकर 17 जुलाई, 2026 तक मात्र कुछ हफ्तों के भीतर ही भारत में 20.72 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 20.72 Billion) का भारी-भरकम विदेशी पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया है. प्रवासियों ने FCNR (B) के जरिए दिखाई ताकत

इस विशेष योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विदेशी जमाकर्ताओं और अप्रवासी भारतीयों (NRIs) ने निभाई है. आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल 20.72 अरब डॉलर के इनफ्लो में से सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (बैंक) यानी FCNR (B) जमा खातों के माध्यम से आया है. इस अकेले माध्यम से देश के बैंकिंग सिस्टम में 17.406 अरब डॉलर की भारी पूंजी जमा हुई है. इसके अलावा, भारतीय बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुटाए गए ओवरसीज फॉरेन करेंसी बॉरोइंग्स (OFCBs) के जरिए 1.97 अरब डॉलर भारत आए हैं. वहीं, भारतीय कॉर्पोरेट्स द्वारा लिए गए एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECBs) के माध्यम से 1.342 अरब डॉलर का फंड जुटाया गया है.