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दवाइयों से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक; अर्जेंटीना के साथ भारत ने की बड़ी पार्टनरशिप, ट्रेड $6.5 बिलियन पार

सांकेतिक फोटो ( ians )

ब्यूनस आयर्स: भारत और अर्जेंटीना ने अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है. ब्यूनस आयर्स में आयोजित 'भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति' की चौथी बैठक में दोनों देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाने और नए क्षेत्रों में निवेश करने पर सहमति जताई. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय किए गए रोडमैप की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी. इस बैठक में मुख्य रूप से माइनिंग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्युटिकल दवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई. लिथियम खनन में भारत की बड़ी सफलता

बैठक में भारत की सरकारी कंपनी 'काबिल' द्वारा अर्जेंटीना के लिथियम क्षेत्र में किए जा रहे काम की सराहना की गई. काबिल कंपनी अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम खनन का काम कर रही है, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा अर्जेंटीना में की गई पहली ऐसी शुरुआत है. इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (Phase II) की ड्रिलिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. इसके साथ ही दोनों देश अब साल्टा और जुजुई जैसे अन्य प्रांतों में भी लिथियम खोज के नए अवसरों पर विचार कर रहे हैं. भारत के लिए लिथियम बेहद जरूरी है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी बनाने में काम आता है.