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दवाइयों से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक; अर्जेंटीना के साथ भारत ने की बड़ी पार्टनरशिप, ट्रेड $6.5 बिलियन पार

भारत और अर्जेंटीना ने कूटनीतिक सहयोग बढ़ाते हुए 6.5 अरब डॉलर का व्यापार किया और लिथियम खनन व दवा बाजार में बड़ी प्रगति की.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 2:07 PM IST

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ब्यूनस आयर्स: भारत और अर्जेंटीना ने अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है. ब्यूनस आयर्स में आयोजित 'भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति' की चौथी बैठक में दोनों देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाने और नए क्षेत्रों में निवेश करने पर सहमति जताई. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय किए गए रोडमैप की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी.

इस बैठक में मुख्य रूप से माइनिंग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्युटिकल दवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई.

लिथियम खनन में भारत की बड़ी सफलता
बैठक में भारत की सरकारी कंपनी 'काबिल' द्वारा अर्जेंटीना के लिथियम क्षेत्र में किए जा रहे काम की सराहना की गई. काबिल कंपनी अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम खनन का काम कर रही है, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा अर्जेंटीना में की गई पहली ऐसी शुरुआत है. इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (Phase II) की ड्रिलिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. इसके साथ ही दोनों देश अब साल्टा और जुजुई जैसे अन्य प्रांतों में भी लिथियम खोज के नए अवसरों पर विचार कर रहे हैं. भारत के लिए लिथियम बेहद जरूरी है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी बनाने में काम आता है.

भारतीय दवाओं के लिए खुलेगा अर्जेंटीना का बाजार
भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों (दवाइयों) को अर्जेंटीना के बाजार में आसानी से एंट्री दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. अर्जेंटीना ने भारतीय दवाओं के नियमों को आसान बनाने का भरोसा दिया है, जिससे भारत की बड़ी दवा कंपनियों को वहां व्यापार के बेहतर मौके मिलेंगे. इससे अर्जेंटीना के नागरिकों को भी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिल सकेंगी. इसके अलावा, दोनों देशों ने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है.

कृषि और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग
बैठक में भारतीय कृषि उत्पादों जैसे प्याज, अंगूर, केला, आलू, दालें और दूध से बने उत्पादों को अर्जेंटीना के बाजार में भेजने पर भी तकनीकी बातचीत आगे बढ़ी. इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को सीधा फायदा होगा, जो भारत के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा. साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर को पार कर चुका है, और भारत अब अर्जेंटीना का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है. दोनों देशों ने आने वाले समय में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष तकनीक और एविएशन के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने का फैसला किया है.

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