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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति, जल्द होगा एलान

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के मुख्य स्तंभों की व्यापक समीक्षा करते हुए रणनीतिक वार्ता को अंतिम रूप दे दिया है. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक के समापन पर जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देशों ने एक संतुलित और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक अंतरिम समझौते की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. यह बैठक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर के बीच संपन्न हुई. वाणिज्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य एक अंतरिम समझौते के मार्ग को प्रशस्त करना है, जो भविष्य में एक पूर्ण और व्यापक आर्थिक साझेदारी के मील का पत्थर साबित होगा. मुख्य विनियामक और व्यापारिक मुद्दों पर समीक्षा

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार को प्रभावित करने वाले कई जटिल और संवेदनशील आर्थिक मुद्दों की गहन समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं