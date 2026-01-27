ETV Bharat / business

भारत-यूरोपीय संघ मुफ्त व्यापार समझौता, डिटेल में समझें

वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार, भारत रोजगार सृजन करने, नवाचार को बढ़ावा देने, विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों को खोलने और वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए इस मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा कि यह एक पारंपरिक व्यापार समझौते से कहीं बढ़कर, रणनीतिक आयामों वाली एक व्यापक साझेदारी है और सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है. भारत ने व्यापार मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ को अपने 99 प्रतिशत से अधिक भारतीय निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच हासिल की है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बल मिलता है. गोयल ने आगे कहा कि वस्तुओं के अलावा, यह सेवाओं में उच्च मूल्य की प्रतिबद्धताओं को भी सक्षम बनाता है, साथ ही एक व्यापक गतिशीलता ढांचा भी प्रदान करता है जो कुशल भारतीय पेशेवरों की सुगम आवाजाही को सक्षम बनाता है.

इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का संपन्न होना भारत की आर्थिक भागीदारी और वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह भरोसेमंद, पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित साझेदारी हासिल करने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है.

2024 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेवाओं का व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया. भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा हैं. दो विशाल, विविध और पूरक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण अभूतपूर्व व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करेगा.

2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा. इसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 अरब अमेरिकी डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 अरब अमेरिकी डॉलर) का आयात शामिल है.

यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि आज दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की शुरुआत की है. यह रक्षा उद्योग से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए एक मंच है. भरोसेमंद साझेदार यही करते हैं.

संयुक्त घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया कि आज का दिन हमेशा याद रहेगा, हमारे साझा इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेगा. उन्होंने कहा, "यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और मैं ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने की घोषणा करते हुए बेहद प्रसन्न हूं. यह हमारे संबंधों में एक मील का पत्थर है. यह हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगा, हमारे व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करेगा, साझा समृद्धि को बढ़ावा देगा और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करेगा."

इन समझौतों से व्यापार प्रवाह में बदलाव, बाजार पहुंच का विस्तार और रणनीतिक संबंधों में मजबूती आने की उम्मीद है. व्यापक शुल्क कटौती, सेवाओं और आवागमन के नए द्वार खुलेंगे. संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा सकेंगे. समझौते से निर्यात, रोजगार और भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा. इसे भविष्योन्मुखी आर्थिक साझेदारी की नींव रखने वाला बताया जा रहा है. कपड़ा क्षेत्र के हितधारक मानते हैं कि इस एफटीए के बाद अगले 3 वर्षों में उनका व्यापार दोगुना हो जाएगा.

नई दिल्ली : भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किया. यह हाल के वर्षों में भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषित इस समझौते के तहत दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई हैं.

रणनीतिक साझेदारी

भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर का स्वागत किया. यह दोनों पक्षों के बीच अपनी तरह का पहला व्यापक रक्षा एवं सुरक्षा ढांचा है, जो समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, साइबर एवं हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष एवं आतंकवाद-विरोधी जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करेगा.

संयुक्त बयान में गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और सुरक्षा एवं रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने वाले सूचना सुरक्षा समझौते पर वार्ता शुरू होने का भी स्वागत किया गया. इसके अलावा, नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए एक प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इसे अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके.

उन्होंने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वैश्विक व्यापार प्रशासन में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया और इस बात पर जोर दिया कि डब्ल्यूटीओ के कार्यों को बेहतर बनाने के लिए सार्थक, आवश्यक और व्यापक सुधार अनिवार्य है, ताकि यह सभी सदस्य देशों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अधिक सक्षम हो सके.

2030 के लिए एजेंडा

वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक उथल-पुथल के दौर में, भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने सहयोग को और गहरा करने के लिए एक संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा पर सहमति व्यक्त की है. यह एजेंडा समृद्धि और स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियों जैसे पांच व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है. साथ ही कौशल, गतिशीलता, व्यावसायिक संबंध और नागरिकों के बीच आदान-प्रदान जैसे जन-केंद्रित कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि विकास, रोजगार, हरित परिवर्तन और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने के लिए मजबूत आर्थिक जुड़ाव आवश्यक है और मुक्त व्यापार समझौते को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. नेताओं ने टीमों को निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतकों पर एक समझौते पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया, साथ ही द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाने, प्रमुख मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे जैसी पहलों का लाभ उठाते हुए तीसरे देशों में मिलकर काम करने के नए तरीकों का पता लगाने का भी निर्देश दिया.

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों पक्ष अनुसंधान, नवाचार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसमें व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद इस प्रयास की केंद्रीय भूमिका निभाएगी. संयुक्त कार्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर केंद्रित होगा, साथ ही साथ व्यापारिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा. दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा, जिसमें हरित हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, आपदा जोखिम प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पहल शामिल हैं, इन पर घनिष्ठ सहयोग के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. पेरिस समझौते के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए, नेताओं ने जलवायु परिवर्तन पर समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने वाली व्यावहारिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने की बात कही.

तीन साल में व्यापार दोगुना होगा

कपड़ा निर्यात उद्योग ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है. इस ऐतिहासिक समझौते पर बोलते हुए, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष डॉ. ए. शक्तिवेल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ समझौते के सफल समापन के बाद उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है. यह भारतीय परिधान उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. यह समझौता परिधान निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा, जिसके अगले तीन वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है. यह भारत के विकसित भारत की यात्रा में एक बड़ी छलांग है. उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के बाजार में भारतीय परिधानों और वस्त्रों की शून्य शुल्क पहुंच से भारत के पक्ष में निर्णायक बदलाव आएगा और यूरोपीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी.

डॉ. शक्तिवेल के अनुसार, उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद भारतीय परिधान निर्यात में सालाना 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जबकि वर्तमान में यूरोपीय संघ के बाजार में वृद्धि दर 3.01 प्रतिशत है. एईपीसी के अध्यक्ष ने बताया कि यह मुक्त व्यापार समझौता भारतीय कंपनियों को कीमत के बजाय गुणवत्ता, डिजाइन और स्थिरता के मानकों के आधार पर अधिक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है.

डॉ. शक्तिवेल ने आगे कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) परिधान उत्पादों पर लगे टैरिफ को पूरी तरह समाप्त कर देता है, जिससे यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में बाजार पहुंच बढ़ेगी. यूरोपीय संघ विश्व का सबसे बड़ा परिधान आयातक है, जिसने वित्त वर्ष 2024-25 में 202.8 अरब अमेरिकी डॉलर का परिधान आयात किया था. जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय संघ के कुछ प्रमुख परिधान आयातक देश भारत से काफी मात्रा में परिधान आयात करते हैं और यह समझौता इन देशों में हमारे परिधान निर्यात को और बढ़ावा देगा. जहां यूरोपीय संघ भारत के परिधान निर्यात में लगभग 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, वहीं यूरोपीय संघ के परिधान बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.9 प्रतिशत है. डॉ. शक्तिवेल का मानना ​​है कि भारतीय परिधान उत्पादों पर टैरिफ समाप्त होने से भारतीय परिधान उद्योग को बहुत लाभ होगा, क्योंकि उसे बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले समान अवसर मिलेंगे, जिन्हें यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त या तरजीही पहुंच प्राप्त है.

भारत-यूरोपीय संघ समझौते के बारे में बात करते हुए एफआईसीआई अध्यक्ष अनंत गोयंका ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के अंतर्गत आने वाला सबसे व्यापक और उच्च क्षमता वाला बाजार है, जो गहन आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से व्यापार और निवेश के अपार अवसर खुलेंगे, जिससे विनिर्माण और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच, मजबूत मूल्य श्रृंखला एकीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समझौता है जो टैरिफ में भारी कटौती सुनिश्चित करता है और दुनिया के सबसे समृद्ध बाजारों में से एक तक पहुंच को मजबूत करता है, विशेष रूप से भारत के श्रम-प्रधान निर्यातों जैसे वस्त्र और जूते-चप्पल के लिए. साथ ही, यह समझौता भारत को यूरोपीय वाइन, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक वस्तुओं के लिए भी अधिक सुलभ बनाता है. रणनीतिक रूप से, यह वैश्विक व्यापार के विखंडन के इस दौर में भारत-यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों को एक अधिक पूर्वानुमानित, नियम-आधारित ढांचे में स्थापित करता है.

फिर भी, समझौते का प्रभाव उन मुद्दों से सीमित है जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है. यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) इस समझौते से बाहर है, जिससे एक संरचनात्मक असंतुलन पैदा होता है. इसके तहत यूरोपीय संघ के निर्यात भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, जबकि भारतीय निर्यातकों को यूरोप में कार्बन टैक्स का सामना करना पड़ता है. यह विषमता इस्पात और एल्युमीनियम से परे सीबीएएम के विस्तार के साथ-साथ टैरिफ लाभ को धीरे-धीरे कम कर सकती है. सहयोग मंच और जलवायु वित्तपोषण इरादे का संकेत देते हैं, लेकिन वे निर्यातकों के तात्कालिक लागत दबावों का समाधान नहीं करते हैं. श्रीवास्तव ने आगे कहा कि परिणामस्वरूप, एफटीए को एक मजबूत टैरिफ-कटौती समझौते के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका अंतिम मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अनसुलझे नियामक और जलवायु मुद्दों को सार्थक रूप से संबोधित किया जाता है या नहीं.

