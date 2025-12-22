ETV Bharat / business

भारत-न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किया साइन, 95% निर्यात वस्तुएं अब ड्यूटी-फ्री

भारत और न्यूजीलैंड ने FTA पर हस्ताक्षर किए, 95% निर्यात पर शुल्क घटेगा, व्यापार और रोजगार बढ़ेंगे, निवेश अवसर भी मजबूत होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ. (ians)
नई दिल्ली: सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूरा किया. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और निर्यातकों के लिए बाजार की पहुंच बढ़ाना है. यह समझौता मार्च 2025 में फिर से शुरू हुई वार्ता के बाद लगभग एक दशक के अंतराल के बाद हुआ.

भारत के लिए तीसरा व्यापार समझौता
इस साल मोदी सरकार के तहत यह भारत का तीसरा व्यापार समझौता है. इससे पहले भारत ने यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं. अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता अभी जारी है. यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा माना जा रहा है.

न्यूजीलैंड को भारत में नए अवसर
समझौते के तहत न्यूजीलैंड की लगभग 95% निर्यात वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम या समाप्त कर दी जाएगी. इनमें से आधे से अधिक उत्पाद पहले दिन ही ड्यूटी-फ्री होंगे. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि इससे उनके देश के निर्यात में अगले दो दशकों में 1.1 से 1.3 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि यह समझौता नौकरियों, आय और अवसरों को बढ़ावा देगा. लक्सन ने भारत के तेजी से बढ़ते आर्थिक अवसरों और 1.4 अरब उपभोक्ताओं के बाजार तक पहुंच को भी रेखांकित किया.

दोनों देशों के उद्देश्य और मांगें
न्यूजीलैंड भारत में अपने डेयरी, ताजे फल, वाइन और ऊन के निर्यात को बढ़ाना चाहता है. वहीं, भारत ने आईटी और सेवा क्षेत्र में बेहतर पहुंच, कुशल पेशेवरों की आवाजाही, निवेश प्रतिबद्धताओं और ऑस्ट्रेलिया जैसे काम के अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

निर्यात और आयात का विवरण
FY21 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $486.2 मिलियन और आयात $381.5 मिलियन था. FY26 तक निर्यात $343.5 मिलियन और आयात $356.9 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे व्यापार घाटा घटेगा और व्यापार संतुलन बेहतर होगा.

भारत के प्रमुख निर्यात में दवा और बायोलॉजिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा, मोटर वाहन और रेडीमेड गारमेंट्स शामिल हैं. न्यूजीलैंड का भारत को निर्यात ताजे फल, लौह और इस्पात, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कोयला, ऊन और डेयरी प्रमुख हैं.

आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा. इसके साथ ही दोनों देशों के व्यवसायों के लिए भारत के विशाल बाजार में प्रवेश आसान होगा.

