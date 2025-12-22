भारत-न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किया साइन, 95% निर्यात वस्तुएं अब ड्यूटी-फ्री
भारत और न्यूजीलैंड ने FTA पर हस्ताक्षर किए, 95% निर्यात पर शुल्क घटेगा, व्यापार और रोजगार बढ़ेंगे, निवेश अवसर भी मजबूत होंगे.
नई दिल्ली: सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूरा किया. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और निर्यातकों के लिए बाजार की पहुंच बढ़ाना है. यह समझौता मार्च 2025 में फिर से शुरू हुई वार्ता के बाद लगभग एक दशक के अंतराल के बाद हुआ.
भारत के लिए तीसरा व्यापार समझौता
इस साल मोदी सरकार के तहत यह भारत का तीसरा व्यापार समझौता है. इससे पहले भारत ने यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं. अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता अभी जारी है. यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा माना जा रहा है.
I’ve just spoken with India’s Prime Minister Narendra Modi following the conclusion of the NZ-India Free Trade Agreement.— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) December 22, 2025
The FTA reduces or removes tariffs on 95% of our exports to India. It’s forecast that NZ exports to India could increase $1.1B to $1.3B per year over the… pic.twitter.com/FEat7BQWOI
न्यूजीलैंड को भारत में नए अवसर
समझौते के तहत न्यूजीलैंड की लगभग 95% निर्यात वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम या समाप्त कर दी जाएगी. इनमें से आधे से अधिक उत्पाद पहले दिन ही ड्यूटी-फ्री होंगे. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि इससे उनके देश के निर्यात में अगले दो दशकों में 1.1 से 1.3 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि यह समझौता नौकरियों, आय और अवसरों को बढ़ावा देगा. लक्सन ने भारत के तेजी से बढ़ते आर्थिक अवसरों और 1.4 अरब उपभोक्ताओं के बाजार तक पहुंच को भी रेखांकित किया.
दोनों देशों के उद्देश्य और मांगें
न्यूजीलैंड भारत में अपने डेयरी, ताजे फल, वाइन और ऊन के निर्यात को बढ़ाना चाहता है. वहीं, भारत ने आईटी और सेवा क्षेत्र में बेहतर पहुंच, कुशल पेशेवरों की आवाजाही, निवेश प्रतिबद्धताओं और ऑस्ट्रेलिया जैसे काम के अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
Duty-free access across 1,379 tariff lines expands export opportunities for Indian agriculture and processed foods. Aligned with PM @NarendraModi ji’s farmer-centric approach, the FTA supports higher farm incomes, value addition and stronger rural livelihoods.#IndiaNZFTA… pic.twitter.com/J0uwcfoBKO— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) December 22, 2025
निर्यात और आयात का विवरण
FY21 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $486.2 मिलियन और आयात $381.5 मिलियन था. FY26 तक निर्यात $343.5 मिलियन और आयात $356.9 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे व्यापार घाटा घटेगा और व्यापार संतुलन बेहतर होगा.
भारत के प्रमुख निर्यात में दवा और बायोलॉजिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा, मोटर वाहन और रेडीमेड गारमेंट्स शामिल हैं. न्यूजीलैंड का भारत को निर्यात ताजे फल, लौह और इस्पात, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कोयला, ऊन और डेयरी प्रमुख हैं.
Zero-duty access across 1,057 tariff lines strengthens India’s textiles and apparel exports, covering garments, home textiles and technical textiles. Guided by the vision of PM @NarendraModi ji, the FTA supports employment, artisans and deeper integration into global value… pic.twitter.com/hJLw5KRSa0— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) December 22, 2025
आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा. इसके साथ ही दोनों देशों के व्यवसायों के लिए भारत के विशाल बाजार में प्रवेश आसान होगा.
With the conclusion of the India–New Zealand FTA negotiations, improved market access and cooperation provisions are expected to support MSMEs across manufacturing, agriculture and labour-intensive sectors. The agreed framework lays the groundwork for export-led growth,… pic.twitter.com/m6SwQCCsvX— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) December 22, 2025
