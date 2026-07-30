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भारत-जर्मनी रक्षा सौदा, ₹90,000 करोड़ की पनडुब्बी डील जल्द होगी साइन, जर्मन राजदूत का बड़ा बयान

नई दिल्ली: भारत और जर्मनी ₹90,000 करोड़ से अधिक की ऐतिहासिक पनडुब्बी डील पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं. नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने पुष्टि की कि 'प्रोजेक्ट-75I' के तहत छह अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता अगले महीने तक अंतिम रूप ले सकता है.

रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत सभी छह नेक्स्ट-जेनरेशन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई स्थित सरकारी कंपनी 'मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड' (MDL) द्वारा किया जाएगा. इसमें जर्मन डिफेंस दिग्गज 'थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स' (TKMS) मुख्य तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग करेगी. ये पनडुब्बियां एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक से लैस होंगी. यह तकनीक पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए लगातार दो सप्ताह तक पानी के नीचे रहने की क्षमता देती है, जिससे दुश्मन के रडार और सोनार के लिए इन्हें ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है.

लगभग 3,500 टन वजनी इन भारी पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना की विशेष जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. ये पनडुब्बियां हैवी-वेट टॉरपीडो और लंबी दूरी की लैंड-अटैक क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम होंगी. समझौते के तहत चरणबद्ध तरीके से भारत में बड़े पैमाने पर तकनीकी ट्रांसफर (ToT) होगा, जिससे अंतिम पनडुब्बी के निर्माण तक लगभग 60% स्वदेशी उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.