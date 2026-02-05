ईयू और अमेरिका के बाद जीसीसी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ा भारत
भारत गल्फ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कर रहा समझौता. पीयूष गोयल कर रहे अगुआई.
February 5, 2026
नई दिल्ली : यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के बाद भारत पश्चिमी एशियाई देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ फ्री ट्रेड डील पर आगे बढ़ रहा है. मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति बन चुकी है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह घोषणा की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित व्यापारिक व्यवस्था मजबूत होगी और इससे वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मुक्त प्रवाह संभव होगा. उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद मजबूत निवेश संबंधों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
नियम एवं शर्तों में प्रस्तावित व्यापार समझौते का दायरा और तौर-तरीकों पर चर्चा होती है. पीयूष गोयल जीसीसी के साथ बातचीत को लेकर इसकी अगुआई कर रहे हैं. जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का समूह है. ये देश हैं - सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन.
जीसीसी और भारत के बीच यह कोई पहली बातचीत नहीं है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 2006 में ही पहल हुई थी. 2008 में भी इसको लेकर बातचीत हुई. लेकिन फिर किसी न किसी कारणवश इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जा सका.
इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मई 2020 में मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसे मई 2022 से कार्यान्वित किया जा चुका है. ओमान के साथ भारत ने 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं.
अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के नेता भारत में केवल तीन घंटे के लिए रहे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की. शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की संक्षिप्त यात्रा के बावजूद यह बहुत ही प्रभावकारी रही. इसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक निकटता पर फोकस किया. और अब इसकी ही अगली कड़ी जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है.
जीसीसी देशों के साथ भारत का निर्यात सालाना स्तर पर 57 अरब डॉलर का है. ये आंकड़े 2024-25 के हैं. उससे पहले 2023-24 में ये आंकड़े 56.32 अरब डॉलर के थे. इसी प्रकार से जीसीसी देशों से आयात 2024-25 में 121.7 अरब डॉलर का रहा है. निश्चित तौर पर व्यापार जीसीसी के पक्ष में है. इसकी मुख्य वजह है तेल का आयात.
भारत सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करता है, जबकि मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, धातु, विद्युत मशीनरी, लोहा और इस्पात तथा रसायन निर्यात करता है.
व्यापार के अलावा, खाड़ी देशों में भारतीय आबादी की एक बड़ी संख्या रहती है. एक अनुमान के अनुसार लगभग 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) में से लगभग आधे खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं.
पिछले फाइनेंशियल साल में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था. इस वित्त वर्ष में भारत का संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात 36.63 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 63.40 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा. 2024-25 में हमें 26.76 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ. पिछले वित्त वर्ष में सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था.
इसी तरह से पिछले वित्त वर्ष में कतर भारत का 22वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था. कतर के साथ निर्यात 1.68 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि आयात 12.46 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. यहां पर भी साल 2024-25 में 10.78 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ. हम कतर से एलएनजी आयात करते हैं. बदले में हम उन्हें अनाज, मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक जैसे उत्पादों का निर्यात करते हैं.
ओमान भारत का 28वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है. उनके साथ भी हमारा व्यापारिक घाटा 2.48 बि. डॉलर का है. ओमान के बाद कुवैत हमारा 29वां बड़ा व्यापारिक साथी है. उनके साथ 6.35 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है. बहरीन हमारा 65वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है. उनके साथ 45.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है.
