ईयू और अमेरिका के बाद जीसीसी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ा भारत

भारत और जीसीसी के बीच व्यापारिक समझौता ( ANI )

नई दिल्ली : यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के बाद भारत पश्चिमी एशियाई देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ फ्री ट्रेड डील पर आगे बढ़ रहा है. मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति बन चुकी है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह घोषणा की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित व्यापारिक व्यवस्था मजबूत होगी और इससे वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मुक्त प्रवाह संभव होगा. उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद मजबूत निवेश संबंधों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. नियम एवं शर्तों में प्रस्तावित व्यापार समझौते का दायरा और तौर-तरीकों पर चर्चा होती है. पीयूष गोयल जीसीसी के साथ बातचीत को लेकर इसकी अगुआई कर रहे हैं. जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का समूह है. ये देश हैं - सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन. जीसीसी और भारत के बीच यह कोई पहली बातचीत नहीं है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 2006 में ही पहल हुई थी. 2008 में भी इसको लेकर बातचीत हुई. लेकिन फिर किसी न किसी कारणवश इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जा सका. इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मई 2020 में मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसे मई 2022 से कार्यान्वित किया जा चुका है. ओमान के साथ भारत ने 18 दिसंबर, 2025 को मस्कट में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं. अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के नेता भारत में केवल तीन घंटे के लिए रहे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की. शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की संक्षिप्त यात्रा के बावजूद यह बहुत ही प्रभावकारी रही. इसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक निकटता पर फोकस किया. और अब इसकी ही अगली कड़ी जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है.