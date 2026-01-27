ETV Bharat / business

यूरोप के साथ बड़ा समझौता, लेकिन भारत ने घरेलू सुरक्षा के लिए कृषि, ऑटो और स्टील को रखा समझौते से बाहर

भारत-EU व्यापार समझौते (2026) में कृषि, ऑटो और स्टील को घरेलू हितों की रक्षा हेतु बाहर रखकर अन्य क्षेत्रों में व्यापार सुगम बनाया गया.

प्रधानमंत्री मोदी-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 3:10 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 3:16 PM IST

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों पक्षों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस समझौते से व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद है. हालांकि, इस बड़े समझौते में भी तीन ऐसे अहम क्षेत्र रहे, जिन्हें पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया. इन्हें बातचीत के दौरान “ऑफ द टेबल” रखा गया, यानी इन पर शुल्क पूरी तरह खत्म करने पर सहमति नहीं बन सकी. ये तीन क्षेत्र हैं—ऑटोमोबाइल, इस्पात (स्टील) और कृषि.

1. ऑटोमोबाइल सेक्टर: घरेलू उद्योग की सुरक्षा
ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत और यूरोपीय संघ, दोनों के लिए बेहद संवेदनशील है. भारत में कार, दोपहिया और अन्य वाहनों का बड़ा घरेलू उद्योग है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है.

यदि यूरोपीय संघ की कारों और ऑटो पार्ट्स पर शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाता, तो महंगी यूरोपीय कारें भारतीय बाजार में सस्ती हो जातीं. इससे भारतीय ऑटो कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता और घरेलू उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ सकता था. इसी वजह से भारत ने इस सेक्टर को शून्य शुल्क सूची से बाहर रखा.

वहीं, यूरोपीय संघ भी अपने ऑटो उद्योग को लेकर सतर्क है. इसलिए दोनों पक्षों ने सहमति बनाई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिलहाल इस समझौते से बाहर ही रखा जाएगा.

2. इस्पात (स्टील) उद्योग: रणनीतिक और रोजगार से जुड़ा क्षेत्र
स्टील उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. यह न केवल बुनियादी ढांचे, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है.

भारत दुनिया के बड़े स्टील उत्पादक देशों में शामिल है. अगर यूरोपीय स्टील पर शुल्क हटा दिया जाता, तो सस्ता आयात भारतीय बाजार में बढ़ सकता था. इससे घरेलू स्टील कंपनियों और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका थी.

यूरोपीय संघ भी अपने स्टील उद्योग को बचाने के लिए सतर्क है, क्योंकि वहां पहले से ही लागत और पर्यावरण नियमों का दबाव है. इसी कारण स्टील सेक्टर को भी भारत-ईयू एफटीए में शुल्क-मुक्त दायरे से बाहर रखा गया.

3. कृषि क्षेत्र: किसानों के हित सबसे ऊपर
कृषि भारत के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है. अगर यूरोपीय कृषि उत्पादों पर शुल्क हटा दिया जाता, तो डेयरी, अनाज और प्रोसेस्ड फूड जैसे उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते हो सकते थे.

इससे छोटे और सीमांत किसानों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी. भारत सरकार लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समझौतों में कृषि को लेकर सतर्क रुख अपनाती रही है. यही वजह है कि भारत-ईयू समझौते में भी कृषि को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया.

यूरोपीय संघ के लिए भी कृषि एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि वहां किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है और राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र काफी अहम है.

संतुलन के साथ आगे बढ़ा समझौता
भारत-यूरोपीय संघ एफटीए में अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क कम या खत्म करने पर सहमति बनी, लेकिन ऑटोमोबाइल, स्टील और कृषि जैसे क्षेत्रों को बाहर रखकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने घरेलू हितों की रक्षा की. यह दिखाता है कि यह समझौता तेजी के बजाय संतुलन और सावधानी के साथ आगे बढ़ाया गया है. आने वाले समय में इन संवेदनशील क्षेत्रों पर दोबारा बातचीत की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल इन्हें ‘ऑफ द टेबल’ रखकर भारत और ईयू ने एक व्यावहारिक रास्ता चुना है.

Last Updated : January 27, 2026 at 3:16 PM IST

