यूरोप के साथ बड़ा समझौता, लेकिन भारत ने घरेलू सुरक्षा के लिए कृषि, ऑटो और स्टील को रखा समझौते से बाहर

प्रधानमंत्री मोदी-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों पक्षों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. इस समझौते से व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद है. हालांकि, इस बड़े समझौते में भी तीन ऐसे अहम क्षेत्र रहे, जिन्हें पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया. इन्हें बातचीत के दौरान “ऑफ द टेबल” रखा गया, यानी इन पर शुल्क पूरी तरह खत्म करने पर सहमति नहीं बन सकी. ये तीन क्षेत्र हैं—ऑटोमोबाइल, इस्पात (स्टील) और कृषि. 1. ऑटोमोबाइल सेक्टर: घरेलू उद्योग की सुरक्षा

ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत और यूरोपीय संघ, दोनों के लिए बेहद संवेदनशील है. भारत में कार, दोपहिया और अन्य वाहनों का बड़ा घरेलू उद्योग है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. यदि यूरोपीय संघ की कारों और ऑटो पार्ट्स पर शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाता, तो महंगी यूरोपीय कारें भारतीय बाजार में सस्ती हो जातीं. इससे भारतीय ऑटो कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता और घरेलू उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ सकता था. इसी वजह से भारत ने इस सेक्टर को शून्य शुल्क सूची से बाहर रखा. वहीं, यूरोपीय संघ भी अपने ऑटो उद्योग को लेकर सतर्क है. इसलिए दोनों पक्षों ने सहमति बनाई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिलहाल इस समझौते से बाहर ही रखा जाएगा. 2. इस्पात (स्टील) उद्योग: रणनीतिक और रोजगार से जुड़ा क्षेत्र

स्टील उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. यह न केवल बुनियादी ढांचे, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है. भारत दुनिया के बड़े स्टील उत्पादक देशों में शामिल है. अगर यूरोपीय स्टील पर शुल्क हटा दिया जाता, तो सस्ता आयात भारतीय बाजार में बढ़ सकता था. इससे घरेलू स्टील कंपनियों और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका थी.