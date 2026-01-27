ETV Bharat / business

इंडो-ईयू डील : क्या-क्या होगा सस्ता, एक नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ हैदराबाद हाउस में ( PTI )

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने करीब 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस ऐतिहासिक करार के तहत दोनों पक्षों ने व्यापक स्तर पर शुल्क कटौती और कई उत्पादों पर शुल्क समाप्त करने पर सहमति जताई है. यूरोपीय संघ का कहना है कि इससे भारतीय बाजार में उसके निर्यात में तेज़ वृद्धि होगी और बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में दोनों की आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी.

यूरोपीय संघ के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत को निर्यात होने वाले 90 प्रतिशत से अधिक यूरोपीय उत्पादों पर शुल्क या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा या फिर बड़ी कटौती की जाएगी. अनुमान है कि इस समझौते के लागू होने के बाद वर्ष 2032 तक भारत को यूरोपीय संघ का निर्यात दोगुना हो जाएगा. फिलहाल, ईयू का भारत को होने वाला निर्यात यूरोप में करीब आठ लाख नौकरियों को समर्थन देता है और इस करार से और अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

हरित परिवर्तन के लिए वित्तीय सहयोग

एफटीए के तहत यूरोपीय संघ ने भारत को अगले दो वर्षों में 500 मिलियन यूरो (करीब 4,500 करोड़ रुपये) की सहायता देने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और हरित ऊर्जा व स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने में मदद करना है.