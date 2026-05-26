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अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा कनाडा, भारत के साथ ₹300 अरब डॉलर के इस नए मास्टरप्लान पर लगी मुहर

भारत और कनाडा इस साल के आखिर तक ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाने पर सहमत हुए ( ians )

ओटावा: भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर एक बेहद सकारात्मक यू-टर्न सामने आया है. दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक संबंधों को तेजी से रीसेट करते हुए घोषणा की है कि वे इस साल के अंत तक 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) को अंतिम रूप दे देंगे. इस एतिहासिक फैसले से न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि वैश्विक कूटनीति के समीकरण भी बदलेंगे. कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच ओटावा में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर इस वार्ता को बेहद सफल बताते हुए लिखा, "भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित होगी. इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया बाजार खुलेगा." द्विपक्षीय सहयोग के नए स्तंभ

कनाडाई पीएम कार्नी के अनुसार, दोनों देशों ने अब तक हुई वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. इस समझौते के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है: ऊर्जा और नागरिक परमाणु सहयोग: भारत के बढ़ते ऊर्जा बाजार को देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा और कनाडाई यूरेनियम की आपूर्ति इस साझेदारी का मुख्य केंद्र है. कृषि, खाद्य सुरक्षा और एग्री-टेक: दोनों देश खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकों का आदान-प्रदान करेंगे.