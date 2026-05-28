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भारत और कनाडा 2030 तक व्यापार ₹4.15 लाख करोड़ करने पर सहमत: पीयूष गोयल

टोरंटो: भारत और कनाडा ने अपने आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देते हुए साल 2030 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर (लगभग 4.15 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का साझा लक्ष्य दोहराया है. वर्तमान में दोनों देशों के बीच यह व्यापार लगभग 8.5 अरब डॉलर का है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तीन दिवसीय अत्यंत महत्वपूर्ण कनाडा यात्रा के समापन पर वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना और 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) की बातचीत को तेजी से पूरा करना था.

पीयूष गोयल इस यात्रा के दौरान भारत की 100 से अधिक कंपनियों के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने ओटावा और टोरंटो में कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं.

यात्रा की प्रमुख रणनीतिक उपलब्धियां

भारतीय प्रवासियों की सराहना: पीयूष गोयल ने भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में भारत-कनाडा (इंडो-कनाडाई) समुदाय की भूमिका को सराहा. उन्होंने 'कनाडा-इंडिया फोरम' के सदस्यों से भी विशेष मुलाकात की.

पेंशन फंड और संस्थागत निवेश: केंद्रीय मंत्री ने कनाडा के बड़े निवेशकों जैसे 'ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान' और 'सीपीपी इन्वेस्टमेंट्स' के प्रमुखों से मुलाकात की. उन्होंने इन निवेशकों को भारत के बुनियादी ढांचे, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इकोनॉमी में निवेश के बड़े अवसरों के बारे में बताया.