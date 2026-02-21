ETV Bharat / business

चीन को झटका! भारत अब ब्राजील से खरीदेगा 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स', सप्लाई चेन होगी मजबूत

नई दिल्ली: आज यानी 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाथ मिलाकर भविष्य की तकनीक और व्यापार को एक नई दिशा दी है. इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण 'क्रिटिकल मिनरल्स' को लेकर हुआ समझौता रहा.

क्यों खास है यह समझौता?

आज की दुनिया में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, सोलर पैनल और यहाँ तक कि लड़ाकू विमान बनाने के लिए कुछ खास खनिजों की जरूरत होती है. इन्हें 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' कहा जाता है. फिलहाल इन पर चीन का कब्जा है. ब्राजील के पास इन खनिजों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है. भारत अब चीन पर निर्भर रहने के बजाय ब्राजील से सीधे ये खनिज खरीदेगा. इससे भारत के रक्षा और तकनीक क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलेगी.

व्यापार और तरक्की का नया लक्ष्य

भारत और ब्राजील ने तय किया है कि साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 20 अरब डॉलर (लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँचाया जाएगा. पिछले साल यानी 2025 में यह व्यापार 15 अरब डॉलर के करीब था. भारत को अपनी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ब्राजील से कच्चा लोहा और तेल चाहिए, जबकि ब्राजील को भारत की दवाइयों और तकनीक की जरूरत है.