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भारतीय कार्पोरेट सेक्टर में एक साल में 2 लाख से ज्यादा नई कंपनियां जुड़ीं, बिहार-राजस्थान-उत्तर प्रदेश बन रहे नए ग्रोथ इंजन

हैदराबाद. बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य देश के काॅर्पोरेट जगत का नक्शा बदल रहे हैं. आने वाले सालों में बिजनेस व आर्थिक विकास के ट्रेडिशनल शहरों दिल्ली-मुंबई, कोलकाता-चेन्नई, बेंगलुरू-हैदराबाद के इतर ये राज्य भारत के लिए नए ग्रोथ इंजन साबित होंगे. काॅर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(एमसीए) की हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं.

दरअसल, पिछले एक साल में इंडियन काॅर्पोरेट सेक्टर का जबर्दस्त विस्तार हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 से जून 2026 के दरम्यान 2 लाख से भी ज्यादा नई कंपनियां भारतीय काॅर्पोरेट जगत में शामिल हुईं. एक साल में 10.8 फीसदी की वृद्धि के साथ कुल सक्रिय(एक्टिव) कंपनियों की संख्या 19.2 लाख से बढ़कर 21.28 लाख हो गई. यह एक दशक में सालाना सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

30 जून, 2026 तक देश में रजिस्टर्ड कुल कंपनियां 31,63,190 रही और इनमें से तकरीबन 67 प्रतिशत सक्रिय रूप से अपना कामकाज कर रही हैं. कुल कंपनियों में प्राइवेट लिमिटेड यूनिट्स की 96% जबकि पब्लिक लिमिटेड की हिस्सेदारी महज 4% देखने को मिलती है. कम संख्या के बावजूद पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पूंजी(पेड अप कैपिटल) के मामले में प्राइवेट कंपनियों के कहीं आगे हैं.

रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि देश में बिजनेस व आर्थिक विकास को गति देने वाले नए केंद्र तेजी से डेवलप हो रहे हैं. ऐसे राज्यों-केंद्रों में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुखता से शामिल हैं. इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर कंपनियां अपना कारोबार फैला रही हैं. कुल मिलाकर भारत का काॅर्पोरेट बेस, एक व्यापक और भौगोलिक रूप से अलग-अलग इलाकों में विस्तार ले रहा है. बजाय पारंपरिक कारोबारी सेंटरों के इर्द-गिर्द केंद्रित होने के.

यूपी-बिहार-राजस्थान में बढ़ी एक्टिव कंपनियां: कारोबार के लिहाज से सक्रिय कंपनियों के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार ने खासी प्रगति की है. काॅर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि एक साल में सक्रिय कंपनियों की संख्या 18 प्रतिशत बढ़कर 58,117 पहुंच गई. इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी 9% की वृद्धि के साथ एक्टिव यूनिट्स लगभग 1.87 लाख हो गई हैं. राजस्थान ने 16 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की और यहां 77,658 के आसपास सक्रिय कंपनियां हैं. 19 फीसदी सक्रिय कंपनियों के साथ महाराष्ट्र अव्वल रहा है जबकि नेशनल कैपिटल दिल्ली में ऐसी कंपनियों की संख्या 13% के आसपास रही है.

नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र-दिल्ली सबसे आगे: रिपोर्ट कहती है कि नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली टाॅप-3 राज्यों में शामिल हैं. नीचे टेबल के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं.