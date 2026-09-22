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भारतीय कार्पोरेट सेक्टर में एक साल में 2 लाख से ज्यादा नई कंपनियां जुड़ीं,  बिहार-राजस्थान-उत्तर प्रदेश बन रहे नए ग्रोथ इंजन

देश की महिलाएं 28 फीसदी कंपनियों अकेले दम पर संभाल रही हैं, 41% डायरेक्टर्स की उम्र 31 से 45 साल के बीच

पारंपरिक कारोबारी शहरों से इतर बढ़ रहा भारत का कार्पोरेट सेक्टर.
पारंपरिक कारोबारी शहरों से इतर बढ़ रहा भारत का कार्पोरेट सेक्टर. (Photo-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 6:11 PM IST

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हैदराबाद. बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य देश के काॅर्पोरेट जगत का नक्शा बदल रहे हैं. आने वाले सालों में बिजनेस व आर्थिक विकास के ट्रेडिशनल शहरों दिल्ली-मुंबई, कोलकाता-चेन्नई, बेंगलुरू-हैदराबाद के इतर ये राज्य भारत के लिए नए ग्रोथ इंजन साबित होंगे. काॅर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(एमसीए) की हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं.

दरअसल, पिछले एक साल में इंडियन काॅर्पोरेट सेक्टर का जबर्दस्त विस्तार हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 से जून 2026 के दरम्यान 2 लाख से भी ज्यादा नई कंपनियां भारतीय काॅर्पोरेट जगत में शामिल हुईं. एक साल में 10.8 फीसदी की वृद्धि के साथ कुल सक्रिय(एक्टिव) कंपनियों की संख्या 19.2 लाख से बढ़कर 21.28 लाख हो गई. यह एक दशक में सालाना सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

30 जून, 2026 तक देश में रजिस्टर्ड कुल कंपनियां 31,63,190 रही और इनमें से तकरीबन 67 प्रतिशत सक्रिय रूप से अपना कामकाज कर रही हैं. कुल कंपनियों में प्राइवेट लिमिटेड यूनिट्स की 96% जबकि पब्लिक लिमिटेड की हिस्सेदारी महज 4% देखने को मिलती है. कम संख्या के बावजूद पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पूंजी(पेड अप कैपिटल) के मामले में प्राइवेट कंपनियों के कहीं आगे हैं.

रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि देश में बिजनेस व आर्थिक विकास को गति देने वाले नए केंद्र तेजी से डेवलप हो रहे हैं. ऐसे राज्यों-केंद्रों में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रमुखता से शामिल हैं. इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर कंपनियां अपना कारोबार फैला रही हैं. कुल मिलाकर भारत का काॅर्पोरेट बेस, एक व्यापक और भौगोलिक रूप से अलग-अलग इलाकों में विस्तार ले रहा है. बजाय पारंपरिक कारोबारी सेंटरों के इर्द-गिर्द केंद्रित होने के.

यूपी-बिहार-राजस्थान में बढ़ी एक्टिव कंपनियां: कारोबार के लिहाज से सक्रिय कंपनियों के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार ने खासी प्रगति की है. काॅर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि एक साल में सक्रिय कंपनियों की संख्या 18 प्रतिशत बढ़कर 58,117 पहुंच गई. इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी 9% की वृद्धि के साथ एक्टिव यूनिट्स लगभग 1.87 लाख हो गई हैं. राजस्थान ने 16 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की और यहां 77,658 के आसपास सक्रिय कंपनियां हैं. 19 फीसदी सक्रिय कंपनियों के साथ महाराष्ट्र अव्वल रहा है जबकि नेशनल कैपिटल दिल्ली में ऐसी कंपनियों की संख्या 13% के आसपास रही है.

नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र-दिल्ली सबसे आगे: रिपोर्ट कहती है कि नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली टाॅप-3 राज्यों में शामिल हैं. नीचे टेबल के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं.

राज्यनई कंपनियां(प्रतिशत)नई कंपनियां(संख्या)
महाराष्ट्र16%3057
उत्तर प्रदेश11%2189
दिल्ली9%1694

एक-तिहाई डायरेक्टर्स महिला, 41% की उम्र 31-45: एक्टिव कंपनियों के डायरेक्टर्स का डाटा देखें तो पता चलता है कि तकरीबन 29 फीसदी निदेशक का पद महिलाएं संभाल रही हैं. कंपनियों के प्रकार के हिसाब से प्राइवेट-पब्लिक कंपनियों में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा देखने को मिलती है. यही नही, अधिकतर कंपनियों की कमान युवाओं के हाथों में है. लगभग 41 फीसदी नए डायरेक्टर्स की उम्र 31 से 45 साल के बीच है. करीब-करीब 82,729 कंपनियां एक व्यक्ति के मालिकाना हक वाली रजिस्टर्ड हैं. इसमें से 28% कंपनियों को महिलाएं अकेले दम पर संभाल रही हैं.

काॅर्पोरेट लैंडस्केप में सर्विस सेक्टर का दबदबा: देश में काॅर्पोरेट जगत के नक्शे में सर्विस सेक्टर का दबदबा बना हुआ है. देश में कुल सक्रिय कंपनियों में से करीब 25% हिस्सेदारी बिजनेस सर्विस से जुड़ी सक्रिय इकाइयों की है. इसके बाद नंबर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. 19 फीसदी कंपनियां इस सेक्टर में कारोबार कर रही हैं. हालांकि बात की जाए सक्रिय कंपनियों की संख्या में सर्विस सेक्टर ने सबसे अधिक बढ़त हासिल की है. पिछले साल के मुकाबले से 18% की ग्रोथ के साथ. डाटा के अनुसार, जून 2026 तक सर्विस सेक्टर की कुल कंपनियों की संखया 14.2 लाख रिकाॅर्ड की गई.

विदेशी कंपनियां भी दिखा रहीं दिलचस्पी: भारत की इकाेनाॅमिक ग्रोथ में विदेशी भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. 30 जून, 2026 तक 5,358 विदेशी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड थीं. इनमें से 62% सक्रिय रूप से अपना कारोबार कर रही हैं. ज्यादातर विदेशी कंपनियाें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी को अपने बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में चुना है.(mukesh.mishra@etvbharat.com)

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