2026 में टूटने वाले हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड; AC और कूलर की मांग में आ सकता है बड़ा उछाल

नई दिल्ली: भारत में साल 2026 की गर्मियां उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र, विशेष रूप से कूलिंग उत्पादों जैसे एयर कंडीशनर, एयर कूलर और पंखों के लिए एक बड़े बदलाव का साल साबित हो सकती हैं. 'आनंद राठी रिसर्च' की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में 'अल नीनो' के दोबारा उभरने की प्रबल संभावना है, जिससे देश में भीषण और लंबी गर्मी पड़ सकती है. यह स्थिति कूलिंग सेक्टर के लिए एक 'साइक्लिक अपटर्न' यानी तेजी का दौर लेकर आएगी.

2025 की सुस्ती के बाद बड़ी वापसी

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में बेमौसम बारिश और उतार-चढ़ाव वाले मौसम के कारण कूलिंग उत्पादों की मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. कम बिक्री के कारण कंपनियों के पास इन्वेंट्री जमा हो गई थी. हालांकि, 2026 में समय से पहले शुरू होने वाली और तीव्र गर्मी इस सुस्ती को खत्म कर सकती है. गर्मी का लंबा सीजन कंपनियों की कमाई और उनके मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित होगा.

मांग बढ़ने के मुख्य कारण