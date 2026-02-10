ETV Bharat / business

गुड न्यूज़! बैंक में कैश जमा और प्रॉपर्टी-गाड़ी खरीदने के लिए PAN की लिमिट बढ़ी, नई लिमिट यहां देखें

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने दशकों पुराने नियमों को बदलते हुए 'आयकर नियम, 2026' का नया मसौदा पेश किया है. इन प्रस्तावित नियमों का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को राहत देना और बैंकिंग व व्यावसायिक लेनदेन की प्रक्रिया को सरल बनाना है. नए नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता के लिए लेनदेन की सीमाओं में बड़ी बढ़ोतरी की गई है.

बैंकिंग लेनदेन

वर्तमान नियमों के तहत, यदि आप बैंक या डाकघर में एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा करते हैं, तो पैन देना अनिवार्य होता है. नए मसौदे में इस 'डेली लिमिट' के बजाय 'सालाना लिमिट' का प्रस्ताव है. अब एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी पर ही पैन बताना अनिवार्य होगा. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो छोटे-छोटे अंतराल पर नकद लेनदेन करते हैं.

वाहन खरीद

अब तक किसी भी चार पहिया वाहन (मोटर व्हीकल) को खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो. नए नियमों के अनुसार, अब ₹5 लाख से कम कीमत के वाहन खरीदने पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, पहली बार दोपहिया वाहनों (बाइक/स्कूटर) के लिए भी पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, यदि उनकी कीमत ₹5 लाख से अधिक है.

होटल और इवेंट मैनेजमेंट बिल

पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटल और रेस्तरां के बिल भुगतान की सीमा को दोगुना कर दिया गया है. पहले ₹50,000 से अधिक के भुगतान पर पैन अनिवार्य था, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव है. यह सीमा बैंक्वेट हॉल, सम्मेलन केंद्रों और इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं पर भी लागू होगी.