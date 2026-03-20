ETV Bharat / business

आयकर नियम 2026 अधिसूचित: टैक्स फाइलिंग होगी आसान, लेकिन निगरानी होगी और भी सख्त

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 'आयकर नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया है. यह कदम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले नए 'आयकर अधिनियम, 2025' के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है. इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना, प्रकटीकरण को सख्त बनाना और कर चोरी को रोकना है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन नियमों को ई-राजपत्र (e-Gazette) में प्रकाशित किया है. ये नियम पुराने प्रावधानों का स्थान लेंगे और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे. सरकार का कहना है कि ये बदलाव कोई नया टैक्स लगाने के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल ट्रैकिंग और बेहतर निगरानी के जरिए व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किए गए हैं.

HRA नियमों में बड़ा बदलाव और पारदर्शिता

नए नियमों के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी अपने वेतन का 50% तक HRA छूट के रूप में दावा कर सकते हैं. अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40% बनी रहेगी.

हालांकि, अब पारदर्शिता की एक नई परत जोड़ी गई है. करदाताओं को अब एक निर्दिष्ट फॉर्म में मकान मालिक के साथ अपने संबंध का खुलासा करना होगा. यह कदम फर्जी रेंट रसीदों के जरिए टैक्स बचाने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.