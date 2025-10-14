ETV Bharat / business

ITR में 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जानें क्या है कारण?

नई दिल्ली: सेंट्रल बॉर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से आयकर रिफंड में भारी गिरावट के कारण, निर्धारण वर्ष 2025-26 में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स क्लेकशन 6.33 प्रतिशत बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 11.18 लाख करोड़ रुपये था.

12 अक्टूबर 2025 तक सरकार द्वारा जारी कुल डायरेक्ट टैक्स रिफंड निर्धारण वर्ष 2025-26 में 2.03 लाख करोड़ रुपये था. आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले इसी अवधि में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.41 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठे टैक्स रिफंड क्लेम से निपटने के लिए डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य उपायों का उपयोग कर रहा है.

कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड में साल-दर-साल 16 फीसदी से ज़्यादा की बढ़ोतरी

दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड साल-दर-साल 16 प्रतिशत बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये से 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड में 48 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई, जो एक साल पहले 1.21 लाख करोड़ रुपये से घटकर 62,359 करोड़ रुपये रह गया.

नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से नेट कलेक्शन 10 प्रतिशत बढ़ा

नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन नेट आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 6.56 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5.93 लाख करोड़ रुपये था. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ने नेट टैक्स कलेक्शन मामूली रूप से बढ़कर 30,878 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 30,629 करोड़ रुपये था.

ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 2.36 प्रतिशत की वृद्धि

ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के संदर्भ में इसमें मामूली वृद्धि हुई है. ग्रॉस टैक्स कलेक्शन इस साल 2.36 प्रतिशत बढ़कर 13.92 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि (1 अप्रैल से 12 अक्टूबर) में यह 13.60 लाख करोड़ रुपये था.

ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 6.42 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.12 लाख करोड़ रुपये था. इसी तरह इस साल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान 0.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 7.18 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पूर्व यह 7.14 लाख करोड़ रुपये था.