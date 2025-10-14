ETV Bharat / business

ITR में 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जानें क्या है कारण?

कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड साल-दर-साल 16 प्रतिशत बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये से 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया.

Income tax
ITR में 16 प्रतिशत की गिरावट आई (Getty Images सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सेंट्रल बॉर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से आयकर रिफंड में भारी गिरावट के कारण, निर्धारण वर्ष 2025-26 में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स क्लेकशन 6.33 प्रतिशत बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 11.18 लाख करोड़ रुपये था.

12 अक्टूबर 2025 तक सरकार द्वारा जारी कुल डायरेक्ट टैक्स रिफंड निर्धारण वर्ष 2025-26 में 2.03 लाख करोड़ रुपये था. आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले इसी अवधि में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.41 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठे टैक्स रिफंड क्लेम से निपटने के लिए डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य उपायों का उपयोग कर रहा है.

कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड में साल-दर-साल 16 फीसदी से ज़्यादा की बढ़ोतरी
दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड साल-दर-साल 16 प्रतिशत बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये से 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड में 48 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई, जो एक साल पहले 1.21 लाख करोड़ रुपये से घटकर 62,359 करोड़ रुपये रह गया.

नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से नेट कलेक्शन 10 प्रतिशत बढ़ा
नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन नेट आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 6.56 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5.93 लाख करोड़ रुपये था. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ने नेट टैक्स कलेक्शन मामूली रूप से बढ़कर 30,878 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 30,629 करोड़ रुपये था.

ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 2.36 प्रतिशत की वृद्धि
ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के संदर्भ में इसमें मामूली वृद्धि हुई है. ग्रॉस टैक्स कलेक्शन इस साल 2.36 प्रतिशत बढ़कर 13.92 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि (1 अप्रैल से 12 अक्टूबर) में यह 13.60 लाख करोड़ रुपये था.

ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 6.42 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.12 लाख करोड़ रुपये था. इसी तरह इस साल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान 0.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 7.18 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पूर्व यह 7.14 लाख करोड़ रुपये था.

1.43 करोड़ से ज़्यादा ITRs प्रोसेस होने बाकी हैं
वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 7.75 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 7.38 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं. वहीं, अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो आयकर विभाग ने अब तक लगभग 6.32 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए हैं. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 12 अक्टूबर, 2025 तक 1.43 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस किए जाने बाकी हैं.

हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर ने ईटीवी भारत को बताया, "आयकर विभाग ने बजट 2025 में प्रत्यक्ष करों के तहत व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2025 से लागू कर दरों में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना और लोगों के हाथों में अधिक पैसा देना है. इसने इस वित्त वर्ष 2025-26 में मूल छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है और टैरिफ बाधाओं के साथ टीडीएस की दरों को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में इसके प्रत्यक्ष कर संग्रह में मामूली वृद्धि हुई है."

उन्होंने आगे बताया कि इन उपायों के बावजूद, भारत ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत से अधिक की सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो मजबूत व्यावसायिक बुनियादी ढांचे और आगे चलकर जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि की गति को दर्शाता है. सरकार आयकर और जीएसटी पंजीकृत करदाताओं की संख्या में वृद्धि के साथ टीडीएस कटौती और जमा या अग्रिम कर संग्रह में व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि सुनिश्चित करने में सफल रही है.

टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के दावों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत आयकर विभाग ने जुलाई में करदाताओं को फर्जी टैक्स कटौती और छूट का दावा करने में मदद करने वाले कर पेशेवरों और संबंधित बिचौलियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की. आयकर अधिकारियों ने देश भर में आयकर रिटर्न (आईटीआर) तैयार करने वालों और संस्थाओं से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे.

