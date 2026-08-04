ITR Refund Update: इनकम टैक्स रिफंड पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब तक खाते में आएगा आपका पैसा
आईटीआर प्रोसेसिंग के बाद टैक्स रिफंड 4-5 हफ्ते में मिलेगा. पिछले साल एआई रिस्क मैनेजमेंट और भारी डेटा के कारण देरी हुई थी.
Published : August 4, 2026 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: अगर आपने समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है और अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. आयकर विभाग ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस होने के बाद टैक्स रिफंड आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह (यानी 20 से 45 दिन) के भीतर करदाताओं के बैंक खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है. हालांकि, विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह समयसीमा हर करदाता के मामले और उनके दस्तावेजों की सटीकता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
पिछले साल क्यों हुई थी रिफंड में देरी?
यदि बीते वित्त वर्ष की बात करें, तो कई करदाताओं को लंबे समय तक रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ा था. पिछले साल रिफंड लेट होने की मुख्य वजह बड़ी संख्या में आईटीआर का दाखिल होना (करीब 8.8 करोड़ से अधिक रिटर्न) और आयकर विभाग द्वारा लागू किया गया एआई-आधारित रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था. इस नए सिस्टम के कारण कई सामान्य रिटर्न भी अतिरिक्त जांच (स्क्रूटनी) के दायरे में आ गए थे, जिससे प्रोसेसिंग की गति धीमी हो गई थी और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) पर काम का बोझ बढ़ गया था.
रिफंड अटकने के मुख्य कारण
विभाग के अनुसार, यदि आपके रिटर्न में नीचे दी गई कमियां हैं, तो इस साल भी आपका रिफंड अटक सकता है:
- डेटा मिसमैच: आपके ITR और AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) या Form 26AS के आंकड़ों में अंतर होना.
- ई-वेरिफिकेशन न होना: आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-सत्यापन न करना.
- बैंक खाता वैलिडेट न होना: खाता नंबर या आईएफएससी (IFSC) कोड गलत होना और पोर्टल पर खाता प्री-वैलिडेट न होना.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
टैक्सपेयर्स अपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर 'View Filed Returns' सेक्शन में जा सकते हैं. इसके अलावा, NSDL/TIN पोर्टल पर पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर भी स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है. यदि 5 सप्ताह बाद भी रिफंड नहीं आता है, तो करदाता को अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में 'Pending Actions' को चेक करना चाहिए या विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए.
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