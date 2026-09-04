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रिकॉर्ड संख्या में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, पर अभी भी रिफंड का इंतजार

कॉन्सेप्ट फोटो ( IANS )

नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस साल 31 अगस्त तक 2026–27 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइल किए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सितंबर की पोस्ट पर आए कमेंट्स कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं. कई टैक्सपेयर्स का कहना है कि वे अभी भी जून और जुलाई में फाइल किए गए रिटर्न पर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ने लगभग दो महीने की देरी की बात कही है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के करीब फाइलिंग में तेजी आने की वजह से कुछ मामलों में प्रोसेसिंग धीमी हो सकती है. डिपार्टमेंट ने एक्स पर ऐसी कई शिकायतों का जवाब दिया है, जिसमें जानकारी मांगी गई है और टैक्सपेयर्स को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया है. एक सितंबर की एक पोस्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 अगस्त, 2026 तक 2026–27 के लिए रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए गए हैं. हम समय पर नियमों का पालन करने के लिए टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अपने रिफंड का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्सइस पोस्ट का जवाब देते हुए, निखिल आर नाम के यूजर ने कमेंट किया, "मैंने 2026-27 के लिए अपना ITR-3 फाइल और ई-वेरिफाई 22 जुलाई को किया था, लेकिन यह अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है. कृपया संबंधित टीम से इस मामले को देखने और कोई सामान्य जवाब देने के बजाय अपडेट देने के लिए कहें." एक और यूजर, वसंत शर्मा ने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर शेयर किया और लिखा कि 58 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रकम नहीं मिली है. कृपया मेरी स्थिति को समझें. मेरे पिता को दिल की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या है. मेडिकल खर्च के लिए पैसों की जरूरत है. सलमान रहमान ने लिखा, "हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया समय पर रिफंड जारी करें. दो महीने से अधिक हो गए हैं और मैं अभी भी अपने रिफंड के प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा हूं! मैंने 27 जून को ITR फ़ाइल किया था."इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट का तुरंत जवाब दिया, समाधान के लिए और जानकारी मांगी और यूजर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा.