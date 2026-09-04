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रिकॉर्ड संख्या में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, पर अभी भी रिफंड का इंतजार

आईटी विभाग के अनुसार उनके पोर्टल पर 14.33 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

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कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 5:44 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस साल 31 अगस्त तक 2026–27 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइल किए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सितंबर की पोस्ट पर आए कमेंट्स कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं.

कई टैक्सपेयर्स का कहना है कि वे अभी भी जून और जुलाई में फाइल किए गए रिटर्न पर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ने लगभग दो महीने की देरी की बात कही है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के करीब फाइलिंग में तेजी आने की वजह से कुछ मामलों में प्रोसेसिंग धीमी हो सकती है.

डिपार्टमेंट ने एक्स पर ऐसी कई शिकायतों का जवाब दिया है, जिसमें जानकारी मांगी गई है और टैक्सपेयर्स को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया है. एक सितंबर की एक पोस्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 अगस्त, 2026 तक 2026–27 के लिए रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए गए हैं. हम समय पर नियमों का पालन करने के लिए टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.

अपने रिफंड का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्सइस पोस्ट का जवाब देते हुए, निखिल आर नाम के यूजर ने कमेंट किया, "मैंने 2026-27 के लिए अपना ITR-3 फाइल और ई-वेरिफाई 22 जुलाई को किया था, लेकिन यह अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है. कृपया संबंधित टीम से इस मामले को देखने और कोई सामान्य जवाब देने के बजाय अपडेट देने के लिए कहें."

एक और यूजर, वसंत शर्मा ने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर शेयर किया और लिखा कि 58 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रकम नहीं मिली है. कृपया मेरी स्थिति को समझें. मेरे पिता को दिल की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या है. मेडिकल खर्च के लिए पैसों की जरूरत है.

सलमान रहमान ने लिखा, "हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया समय पर रिफंड जारी करें. दो महीने से अधिक हो गए हैं और मैं अभी भी अपने रिफंड के प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा हूं! मैंने 27 जून को ITR फ़ाइल किया था."इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट का तुरंत जवाब दिया, समाधान के लिए और जानकारी मांगी और यूजर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा.

पोस्ट पर कमेंट करने वाले सभी लोग नाखुश नहीं थे. कुछ टैक्सपेयर्स ने अपने अच्छे अनुभव भी शेयर किए. एक सितंबर को मेहर प्रसाद ने लिखा कि उन्हें अपना इनकम टैक्स रिफंड सफलतापूर्वक मिल गया है. सुचारू और समय पर प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का धन्यवाद. इस मामले को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ईटीवी भारत ने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर से बात की.

सीए योगेंद्र कपूर ने कहा, "यह सच है कि कई लोगों का टैक्स रिफंड अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं है. हमारे कई क्लाइंट्स को रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद ही रिफंड मिल गया है. इसलिए, यह कहना पूरी तरह गलत होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई समस्या या चूक हुई है."

एक्सपर्ट की रायहमेशा की तरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेजी से रिटर्न प्रोसेस कर रहा है और रिफंड भी जारी कर रहा है. एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि कई टैक्सपेयर्स आखिरी समय में अपना रिटर्न फाइल करते हैं. इससे डिपार्टमेंट के लिए जरूरी जांच-पड़ताल करते हुए ऐसे रिटर्न को तेजी से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है.योगेंद्र कपूर के अनुसार, पिछले सालों की तुलना में टैक्स चोरी रोकने के लिए अब कई अतिरिक्त जांच और नियंत्रण लागू किए गए हैं. नतीजतन, रिटर्न प्रोसेस होने और रिफंड जारी होने से पहले उसे अब अधिक जांच से गुजरना पड़ता है. इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लग सकता है.

यह कहना गलत होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानबूझकर रिफंड में देरी कर रहा है. साथ ही, टैक्सपेयर्स को यह भी जांचना चाहिए कि क्या उन्होंने अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल किया है और सही बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई जानकारी गलत तरीके से भरी गई है या अधूरी है, तो यह भी रिफंड रुकने का कारण हो सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि टैक्सपेयर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा. उम्मीद है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही पेंडिंग रिटर्न को प्रोसेस करेगा और रिफंड संबंधित बैंक अकाउंट में जमा कर देगा. टैक्स के आंकड़ेइनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर मौजूद ताजा डेटा के अनुसार, इस साल 3 सितंबर तक असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए 7.83 करोड़ ITR फाइल किए गए थे. इनमें से 7.35 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके थे, जबकि 5.87 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके थे. डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि उसके पोर्टल पर 14.33 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूजर्स हैं.

ये भी पढ़ें : ITR फाइलिंग में नया रिकॉर्ड: 31 अगस्त की समयसीमा तक 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

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