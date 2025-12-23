ETV Bharat / business

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर तक टैक्सपेयर्स से गलत डिडक्शन को रिव्यू करने को कहा

रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किए जा सकते हैं. क्लेम करने के लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 7:18 PM IST

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (AY 2025–26) के लिए डेटा का नॉन-इंट्रूसिव यूसेज टू गाइड एंड इनेबल (NUDGE) कैंपेन शुरू किया है. यह टैक्सपेयर्स से उन डिडक्शन और एग्जेम्प्शन को रिव्यू करने के लिए कहता है जो गलत हो सकते हैं. साथ ही डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके डिपार्टमेंट ने संभावित इनएलिजिबल क्लेम को फ्लैग किया है.

इनमें गलत डिडक्शन, गलत PAN डिटेल्स और बोगस डोनेशन शामिल हैं. टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिलीज में कहा है कि यह कदम ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है और वॉलंटरी करेक्शन को बढ़ावा देता है.

रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किए जा सकते हैं. क्लेम के लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं है. IT डिपार्टमेंट के मुताबिक यह देखा गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने ऐसे डिडक्शन या एग्जेम्प्शन का फायदा उठाकर इनएलिजिबल रिफंड क्लेम किया है, जिनके वे हकदार नहीं हैं, जिसके चलते इनकम कम दिखाई गई है.

वॉलंटरी करेक्शन को बढ़ावा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिलीज में कहा है कि यह कदम ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है और वॉलंटरी करेक्शन को बढ़ावा देता है.

रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए मामलों की पहचान की गई है. इस फ्रेमवर्क में ऐसे मामले शामिल हैं, जहां रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज (RUPPs) को दिए गए फर्जी डोनेशन और दूसरे गलत डिडक्शन या छूट का दावा इनकम-टैक्स रिटर्न (ITRs) में किया गया लगता है. यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में, या तो गलत PAN या दान पाने वालों के इनवैलिड PAN बताए गए हैं.

रिवाइज्ड ITRs फाइल करने की आखिरी तारीख
डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में क्लेम किए गए डिडक्शन या छूट की सीमा से जुड़ी गलतियां भी हैं. डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि पहचाने गए टैक्सपेयर्स से NUDGE कैंपेन के तहत SMS और ईमेल के जरिए ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रिवाइज्ड ITRs फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. यह पहल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट-फर्स्ट अप्रोच को दिखाती है, जिसके तहत टैक्सपेयर्स को अपने इनकम-टैक्स रिटर्न (ITRs) को रिव्यू करने और जहां भी जरूरत हो, अपनी मर्जी से किसी भी गलत क्लेम को ठीक करने का मौका दिया जाता है.

यह कैंपेन डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ट्रांसपेरेंट, नॉन-इंट्रूसिव और टैक्सपेयर-सेंट्रिक कम्प्लायंस माहौल बनाता है, जिसमें गाइडेंस और वॉलंटरी कम्प्लायंस पर जोर दिया जाता है. सरकारी डेटा के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2025-26 के दौरान, 21 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने AYs 2021-22 से 2024-25 के लिए अपने ITRs पहले ही अपडेट कर लिए हैं और 2,500 करोड़ से अधिक टैक्स पे किया है. इसके अलावा मौजूदा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 15 लाख से अधिक ITRs पहले ही रिवाइज किए जा चुके हैं.

टैक्स डिपार्टमेंट की सलाह
टैक्स डिपार्टमेंट ने सलाह दी है कि संबंधित टैक्सपेयर्स अपने ITRs को रिव्यू करें, अपने डिडक्शन और एग्जेम्प्शन क्लेम के सही होने को वेरिफाई करें और अगर जरूरी हो, तो 31 दिसंबर 2025 तक तय समय के अंदर अपने रिटर्न को रिवाइज करें, ताकि इस मामले में आगे की पूछताछ से बचा जा सके.

जिन टैक्सपेयर्स के डिडक्शन या एग्जेम्प्शन क्लेम असली हैं और कानून के मुताबिक सही तरीके से किए गए हैं, उन्हें आगे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि यह साफ किया जाता है कि जो टैक्सपेयर्स इस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, वे 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसा कि कानून के तहत इजाजत है, बशर्ते उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े.

