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आयकर विभाग का बड़ा एक्शन: संदिग्ध विदेशी लेनदेन को लेकर देशव्यापी जांच शुरू, रडार पर फर्जी कंपनियां और सीए

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण के खिलाफ एक विस्तृत देशव्यापी सत्यापन अभियान शुरू किया है. यह कार्रवाई पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से बाहर भेजे गए पैसों के डेटा विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर की जा रही है. विभाग ने ऐसी कई संस्थाओं की पहचान की है, जिन्होंने अपना कारोबार बहुत कम या शून्य दिखाने के बावजूद विदेशों में भारी-भरकम रकम भेजी है.

फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और शेल कंपनियों का नेटवर्क

सीबीडीटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा फर्जी चैरिटेबल ट्रस्टों के खिलाफ की गई एक तलाशी प्रक्रिया के दौरान हुआ. ये ट्रस्ट फर्जी दान के जरिए 'एकोमोडेशन एंट्रीज' जनरेट कर रहे थे और उस पैसे को अवैध रूप से विदेश भेज रहे थे.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि जो कंपनियां विदेशों में पैसा भेज रही थीं, वे या तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल ही नहीं कर रही थीं या फिर बेहद मामूली टर्नओवर दिखा रही थीं. कंपनियों के घोषित टर्नओवर और उनके द्वारा विदेश भेजी गई भारी रकम के बीच कोई तार्किक मेल नहीं मिला.

जमीनी हकीकत: कागजों पर दफ्तर, विदेशों में पैसा

विभाग ने बताया कि जब इन कंपनियों के घोषित पतों की जमीनी स्तर पर जांच की गई, तो वे वहां काम करती हुई नहीं पाई गईं. इसके अलावा, इन कंपनियों ने विदेशों में पैसे भेजने के जो कारण बताए—जैसे सॉफ्टवेयर आयात, माल ढुलाई और परामर्श सेवाएं—वे भी उनकी वास्तविक वित्तीय प्रोफाइल से मेल नहीं खाते थे. जांच में यह भी देखा गया कि एक बहुत ही छोटे पेशेवर समूह द्वारा बड़ी संख्या में 'फॉर्म 15सीबी' प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और यह पूरा पैसा विदेशों में बैठे कुछ चुनिंदा समूहों के खातों में ही जमा हुआ.