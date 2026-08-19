आयकर विभाग का बड़ा एक्शन: संदिग्ध विदेशी लेनदेन को लेकर देशव्यापी जांच शुरू, रडार पर फर्जी कंपनियां और सीए
आयकर विभाग ने शून्य टर्नओवर के बावजूद भारी विदेशी फंड भेजने वाली 394 संदिग्ध संस्थाओं और 36 पेशेवरों के खिलाफ देशव्यापी जांच शुरू की.
Published : August 19, 2026 at 11:19 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण के खिलाफ एक विस्तृत देशव्यापी सत्यापन अभियान शुरू किया है. यह कार्रवाई पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से बाहर भेजे गए पैसों के डेटा विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर की जा रही है. विभाग ने ऐसी कई संस्थाओं की पहचान की है, जिन्होंने अपना कारोबार बहुत कम या शून्य दिखाने के बावजूद विदेशों में भारी-भरकम रकम भेजी है.
फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और शेल कंपनियों का नेटवर्क
सीबीडीटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा फर्जी चैरिटेबल ट्रस्टों के खिलाफ की गई एक तलाशी प्रक्रिया के दौरान हुआ. ये ट्रस्ट फर्जी दान के जरिए 'एकोमोडेशन एंट्रीज' जनरेट कर रहे थे और उस पैसे को अवैध रूप से विदेश भेज रहे थे.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि जो कंपनियां विदेशों में पैसा भेज रही थीं, वे या तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल ही नहीं कर रही थीं या फिर बेहद मामूली टर्नओवर दिखा रही थीं. कंपनियों के घोषित टर्नओवर और उनके द्वारा विदेश भेजी गई भारी रकम के बीच कोई तार्किक मेल नहीं मिला.
जमीनी हकीकत: कागजों पर दफ्तर, विदेशों में पैसा
विभाग ने बताया कि जब इन कंपनियों के घोषित पतों की जमीनी स्तर पर जांच की गई, तो वे वहां काम करती हुई नहीं पाई गईं. इसके अलावा, इन कंपनियों ने विदेशों में पैसे भेजने के जो कारण बताए—जैसे सॉफ्टवेयर आयात, माल ढुलाई और परामर्श सेवाएं—वे भी उनकी वास्तविक वित्तीय प्रोफाइल से मेल नहीं खाते थे. जांच में यह भी देखा गया कि एक बहुत ही छोटे पेशेवर समूह द्वारा बड़ी संख्या में 'फॉर्म 15सीबी' प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और यह पूरा पैसा विदेशों में बैठे कुछ चुनिंदा समूहों के खातों में ही जमा हुआ.
सीमावर्ती राज्य और टैक्स प्रोफेशनल रडार पर
मंगलवार को शुरू किए गए इस देशव्यापी विस्तृत सत्यापन अभियान के तहत शेल संस्थाओं, उनके पीछे के वास्तविक लोगों और फॉर्म 15सीबी जारी करने वाले पेशेवरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. भारत की जमीनी सीमाओं से लगे जिलों में स्थित और विदेशों में बड़ी रकम भेजने वाली संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया है. इस कार्रवाई के तहत अब तक कुल 394 संस्थाओं (जिसमें सीमावर्ती राज्यों की 117 संस्थाएं शामिल हैं) और 36 पेशेवरों को जांच के दायरे में लिया गया है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सख्त हिदायत
आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीबी के साथ पढ़े जाने वाले 'फॉर्म 15सीबी' के तहत, विदेशी रेमिटेंस को प्रमाणित करने वाले अकाउंटेंट्स को खातों की किताबों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में उनकी कर योग्यता (टैक्सेबिलिटी) की जांच करनी होती है. विभाग ने कहा कि इन निष्कर्षों ने यह चिंता पैदा की है कि क्या प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अकाउंटेंट्स द्वारा उचित सावधानी बरती गई थी. सीबीडीटी ने जोर देकर कहा कि पेशेवरों से उम्मीद की जाती है कि वे अंतर्निहित लेनदेन और तथ्यों की जांच करते समय उचित देखभाल, तत्परता और व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करें, क्योंकि ये प्रमाण पत्र प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विभाग इस मामले की आगे की जांच में जुटा है.
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