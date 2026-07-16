वित्त वर्ष 2026-27 के लिए CII बढ़कर 384 हुआ; संपत्ति और सोना बेचने पर मिलेगी बड़ी टैक्स राहत
CBDT ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ाकर 384 किया, जिससे टैक्सपेयर्स को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन में बड़ी राहत मिलेगी.
Published : July 16, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) को बढ़ाकर 384 कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह इंडेक्स 376 था. सरकार के इस फैसले से टैक्सपेयर्स को मकान, जमीन, सोना और शेयर बेचने पर होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की गणना करने में बड़ी मदद मिलेगी.
क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII)?
महंगाई के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति (खरीदने की ताकत) कम हो जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार हर साल सीआईआई (CII) जारी करती है. इसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति की पुरानी खरीद कीमत को आज की महंगाई के अनुसार एडजस्ट करना है, जिसे 'इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन' कहा जाता है. संपत्ति की लागत कागजों पर बढ़ने से टैक्स योग्य मुनाफा कम हो जाता है, जिससे टैक्सपेयर्स को कम टैक्स देना पड़ता है.
एएमआरजी ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, यह सालाना अधिसूचना नए टैक्स ढांचे के तहत इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इससे टैक्सपेयर्स, वैल्यूअर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को गणना में स्पष्टता मिलेगी और कानूनी विवाद कम होंगे.
लॉन्ग-टर्म एसेट्स के नियम
किसी भी संपत्ति को 'लॉन्ग-टर्म' मानकर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए उसे एक तय अवधि तक पास रखना जरूरी है:
- लिस्टेड सिक्योरिटीज (शेयर बाजार): 12 महीने से अधिक.
- इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (मकान-प्लॉट) और अनलिस्टेड शेयर: 24 महीने से अधिक.
- सोना, चांदी और ज्वेलरी: 36 महीने से अधिक.
टैक्स बचत का सीधा गणित
मान लीजिए आपने साल 2011-12 में ₹50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी (तब इंडेक्स 184 था) और उसे इस साल ₹1.20 करोड़ में बेच दिया.
- बिना इंडेक्स (12.5% टैक्स): सीधे ₹70 लाख के मुनाफे पर ₹8.75 लाख टैक्स बनेगा.
- इंडेक्स के साथ (20% टैक्स): नए इंडेक्स 384 के कारण प्रॉपर्टी की आज की कीमत ₹1.04 करोड़ मानी जाएगी. ऐसे में मुनाफा सिर्फ ₹15.65 लाख बचेगा और उस पर 20% की दर से केवल ₹3.13 लाख टैक्स लगेगा.
पुराने नियमों के तहत खरीदी गई संपत्तियों के लिए टैक्सपेयर्स इन दोनों में से कम टैक्स वाला विकल्प चुन सकते हैं.
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