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वित्त वर्ष 2026-27 के लिए CII बढ़कर 384 हुआ; संपत्ति और सोना बेचने पर मिलेगी बड़ी टैक्स राहत

बढ़ती महंगाई के बीच राहत: सरकार ने नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ाकर 384 किया ( ians )

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) को बढ़ाकर 384 कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह इंडेक्स 376 था. सरकार के इस फैसले से टैक्सपेयर्स को मकान, जमीन, सोना और शेयर बेचने पर होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की गणना करने में बड़ी मदद मिलेगी.

क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII)?

महंगाई के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति (खरीदने की ताकत) कम हो जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार हर साल सीआईआई (CII) जारी करती है. इसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति की पुरानी खरीद कीमत को आज की महंगाई के अनुसार एडजस्ट करना है, जिसे 'इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन' कहा जाता है. संपत्ति की लागत कागजों पर बढ़ने से टैक्स योग्य मुनाफा कम हो जाता है, जिससे टैक्सपेयर्स को कम टैक्स देना पड़ता है.

एएमआरजी ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, यह सालाना अधिसूचना नए टैक्स ढांचे के तहत इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इससे टैक्सपेयर्स, वैल्यूअर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को गणना में स्पष्टता मिलेगी और कानूनी विवाद कम होंगे.

लॉन्ग-टर्म एसेट्स के नियम

किसी भी संपत्ति को 'लॉन्ग-टर्म' मानकर टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए उसे एक तय अवधि तक पास रखना जरूरी है: