1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 9 बड़े नियम, जो डालेंगे आपकी जेब से लेकर रसोई तक पर असर

हैदराबाद: नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई नियम और नीतियां भी बदल जाती हैं, जो आम आदमी की जिंदगी, सुविधा और खर्च पर सीधे असर डालती हैं. 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, सरकारी योजनाएं, गैस की कीमतें, स्कूल अटेंडेंस और पैन–आधार लिंक जैसे कई महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं. बुजुर्ग पेंशनर हों, किसान हों, नौकरीपेशा लोग हों या मिडिल क्लास परिवार, सभी के लिए यह जानकारी जानना जरूरी है, ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सकें.

राशन कार्ड प्रक्रिया में आसान बदलाव

2026 से राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया और आसान होगी. अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है. इससे खासकर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी. सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आवेदन घर बैठे किए जा सकेंगे.

किसानों के लिए बड़े बदलाव

किसानों के लिए कई अहम नियम लागू होंगे. यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी अब अनिवार्य कर दी गई है. आईडी न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है. फसल बीमा योजना (PMFBY) में बदलाव होगा, जिसमें जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया जाएगा. नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर देना जरूरी होगा.

बैंकिंग और टैक्स नियमों में परिवर्तन

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में अधिक डेटा आधारित जानकारी देने की आवश्यकता होगी. क्रेडिट स्कोर अपडेट का समय अब केवल 7 दिन रहेगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन लगते थे. इसके अलावा, बैंकों की लोन दरें और एफडी रेट्स में बदलाव के असर 2026 में देखने को मिलेंगे.

सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस

कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति टैब के जरिए डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी. इससे स्कूल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी संभव होगी.

सोशल मीडिया पर नए नियम

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं. यह बदलाव बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.