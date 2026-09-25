हाईवे पर थम सकते हैं ट्रकों के पहिये, बैंक हड़ताल से ज्वेलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट
28 सितंबर से बैंक हड़ताल के कारण ज्वेलरी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारी नकद संकट और सुरक्षा का खतरा है. पढ़ें सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 3:34 PM IST
नई दिल्ली: 28 से 30 सितंबर 2026 तक होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण देश के दो सबसे बड़े कारोबारी क्षेत्रों—ज्वेलरी और रोड ट्रांसपोर्ट—पर नकदी और सुरक्षा का गंभीर संकट मंडरा रहा है. यह हड़ताल महीने के अंत में ऐसे समय पर हो रही है जब बैंकों में छमाही क्लोजिंग का जरूरी काम होता है. इसके साथ ही, हड़ताल से ठीक पहले चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण लगातार 5 दिनों तक देश में फिजिकल बैंकिंग सेवाएं ठप रहने की आशंका है.
यह हड़ताल 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) द्वारा मुख्य रूप से हफ्ते में 5 दिन काम की मांग को लेकर बुलाई गई है. हालांकि ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग और आईएमपीएस (IMPS) चालू रहेंगे, लेकिन बैंकों की शाखाएं बंद रहने से भारी-भरकम कैश जमा करने और चेक क्लियरिंग का काम पूरी तरह रुक जाएगा.
ज्वेलरी इंडस्ट्री: हर दिन 1,000 करोड़ का कैश जमा होना बंद, सुरक्षा की बड़ी चिंता
घरेलू रत्न और आभूषण परिषद (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में इस संकट की गंभीरता को उजागर किया है. ₹1,000 करोड़ का दैनिक नकद लेनदेन: राजेश रोकड़े के अनुसार, भारत का घरेलू ज्वेलरी बाजार करीब 10 लाख करोड़ रुपये का है. पहले इस इंडस्ट्री का आधा कारोबार कैश में होता था. आज भी इस सेक्टर में रोजाना 800 से 1,000 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन होता है.
- दुकानों में कैश डंप होने का खतरा: 5 दिनों तक बैंक बंद रहने के कारण सराफा व्यापारियों के पास लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का कैश जमा हो जाएगा. व्यापारियों के लिए इतने बड़े कैश को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है.
- चोरी और लूटपाट का डर: दुकानों या लॉकरों में भारी मात्रा में नकदी रखने से सुरक्षा का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इससे व्यापारियों की कामकाजी पूंजी भी फंस जाएगी, जिससे वे नए ऑर्डर या सोने की डिलीवरी के लिए भुगतान नहीं कर पाएंगे.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर: हाईवे पर थम सकते हैं 90 लाख वाहनों के पहिये
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने बताया कि इस हड़ताल का सीधा असर देश की लाइफलाइन यानी माल ढुलाई और यात्री परिवहन पर पड़ेगा. देश के हाईवे पर नेशनल परमिट के तहत चलने वाले ट्रकों, बसों, मिनी बसों और टैक्सियों को मिलाकर कुल 90 लाख कमर्शियल वाहन दौड़ते हैं. इनमें करीब 17 लाख केवल बसें और यात्री वाहन हैं. डॉ. सभरवाल के अनुसार, लंबी दूरी के एक वाहन को केवल टोल टैक्स चुकाने के लिए औसतन ₹50,000 से ₹70,000 की जरूरत होती है.
उदाहरण के लिए, कोलकाता के एक राउंड-ट्रिप का टोल खर्च ही करीब ₹35,000 आता है. यदि बैंकों की हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को कैश नहीं मिला या फास्टैग (FASTag) रिचार्ज/बैंक नेटवर्क में दिक्कत आई, तो हाईवे पर ट्रकों और बसों की लंबी कतारें लग सकती हैं. इससे फल, सब्जियां, दवाइयां और फैक्ट्रियों का कच्चा माल समय पर नहीं पहुंच पाएगा.
कारोबारियों के लिए जरूरी सलाह
इस संकट से बचने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों ने कुछ व्यावहारिक कदम उठाने की सलाह दी है
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें: ज्वेलरी दुकानदार ग्राहकों को यूपीआई या कार्ड पेमेंट के लिए प्रेरित करें ताकि दुकानों में कैश का अंबार न लगे.
- प्राइवेट बैंकों का इस्तेमाल: चूंकि यह हड़ताल मुख्य रूप से सरकारी बैंकों में प्रभावी हो सकती है, इसलिए जरूरी लेनदेन के लिए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों (जैसे HDFC, ICICI, Axis) के खातों का उपयोग करें.
- एडवांस टोल और फ्यूल प्लानिंग: ट्रांसपोर्टर्स अपने ड्राइवरों के फ्यूल कार्ड और फास्टैग को हड़ताल शुरू होने से पहले (25 सितंबर तक) ही पर्याप्त पैसों से रिचार्ज कर लें.
- सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: जिन ज्वेलर्स के पास कैश जमा हो रहा है, वे स्थानीय पुलिस को सूचित करें और अपनी दुकानों की सुरक्षा व सीसीटीवी (CCTV) व्यवस्था को मजबूत करें.
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