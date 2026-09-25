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हाईवे पर थम सकते हैं ट्रकों के पहिये, बैंक हड़ताल से ज्वेलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: 28 से 30 सितंबर 2026 तक होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण देश के दो सबसे बड़े कारोबारी क्षेत्रों—ज्वेलरी और रोड ट्रांसपोर्ट—पर नकदी और सुरक्षा का गंभीर संकट मंडरा रहा है. यह हड़ताल महीने के अंत में ऐसे समय पर हो रही है जब बैंकों में छमाही क्लोजिंग का जरूरी काम होता है. इसके साथ ही, हड़ताल से ठीक पहले चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण लगातार 5 दिनों तक देश में फिजिकल बैंकिंग सेवाएं ठप रहने की आशंका है. यह हड़ताल 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) द्वारा मुख्य रूप से हफ्ते में 5 दिन काम की मांग को लेकर बुलाई गई है. हालांकि ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग और आईएमपीएस (IMPS) चालू रहेंगे, लेकिन बैंकों की शाखाएं बंद रहने से भारी-भरकम कैश जमा करने और चेक क्लियरिंग का काम पूरी तरह रुक जाएगा. ज्वेलरी इंडस्ट्री: हर दिन 1,000 करोड़ का कैश जमा होना बंद, सुरक्षा की बड़ी चिंता

घरेलू रत्न और आभूषण परिषद (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में इस संकट की गंभीरता को उजागर किया है. ₹1,000 करोड़ का दैनिक नकद लेनदेन: राजेश रोकड़े के अनुसार, भारत का घरेलू ज्वेलरी बाजार करीब 10 लाख करोड़ रुपये का है. पहले इस इंडस्ट्री का आधा कारोबार कैश में होता था. आज भी इस सेक्टर में रोजाना 800 से 1,000 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन होता है. दुकानों में कैश डंप होने का खतरा: 5 दिनों तक बैंक बंद रहने के कारण सराफा व्यापारियों के पास लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का कैश जमा हो जाएगा. व्यापारियों के लिए इतने बड़े कैश को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है.

5 दिनों तक बैंक बंद रहने के कारण सराफा व्यापारियों के पास लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये का कैश जमा हो जाएगा. व्यापारियों के लिए इतने बड़े कैश को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है. चोरी और लूटपाट का डर: दुकानों या लॉकरों में भारी मात्रा में नकदी रखने से सुरक्षा का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इससे व्यापारियों की कामकाजी पूंजी भी फंस जाएगी, जिससे वे नए ऑर्डर या सोने की डिलीवरी के लिए भुगतान नहीं कर पाएंगे.