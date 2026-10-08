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मध्य पूर्व संकट के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं, परेशानी में भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली : एक नए ग्लोबल सर्वे से पता चला है कि भारत के बिजनेस लीडर्स, दुनिया के दूसरे देशों के सीईओ के मुकाबले, एनर्जी की बढ़ती कीमतों का अपने बिनेस पर पड़ने वाले असर को लेकर अधिक चिंतित हैं.बड़ी कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से (McKinsey) हर तिमाही में दुनिया भर के सैकड़ों टॉप बिनेस लीडर्स से उनके बिजनेस, उनके अपने देश की इकोनोमी और ग्लोबल इकोनोमी के बारे में उनकी राय जानने के लिए सर्वे करती है.

सितंबर तिमाही के लिए किए गए ताजा सर्वे में देखा गया कि जून के सर्वे में निकट भविष्य को लेकर जो निराशा अधिक थी, वह कुछ कम तो हुई है, लेकिन अभी भी माहौल बहुत आशावादी नहीं है.सर्वे के नतीजों में बताया गया, "ग्लोबल इकॉनमी और सर्वे में शामिल लोगों के अपने देशों की इकोनोमी, दोनों के लिए, पिछले छह महीनों में हालात बिगड़ने की बात कहने वालों की संख्या, हालात सुधरने की बात कहने वालों से ज्यादा है."

जहां कुल मिलाकर 34 प्रतिशत और एशिया-पैसिफिक व चीन में 35 प्रतिशत लोगों ने ऊर्जा की कीमतों को सबसे बड़ा जोखिम बताया, वहीं भारत में 49 प्रतिशत लोगों ने ईरान-अमेरिका और सऊदी-हूती के बीच चल रहे संघर्षों के कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को जोखिम माना.

यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, लोगों ने अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महंगाई को भी एक बड़ा जोखिम बताया.दूसरे क्षेत्रों के अधिकारियों की तुलना में भारतीय बिजनेस लीडर्स ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का अपने कारोबार पर पड़ने वाले असर को लेकर अधिक चिंतित थे.

जहां 50 प्रतिशत लोगों को लगा कि ग्लोबल इकोनोमी के हालात बिगड़े हैं, वहीं लगभग 40 प्रतिशत लोगों को लगा कि उनके अपने देशों में भी इकोनोमी के हालात बिगड़े हैं. भू-राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा की कीमतें अब भी सबसे बड़े आर्थिक जोखिम माने जाते हैं. वहीं, जून के सर्वे की तुलना में व्यापार नीति में बदलाव से जुड़े जोखिमों (खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित टैरिफ युद्धों के कारण) का जिक्र अधिक बार किया गया.

भारतीय सीईओ के लिए, चल रहे संघर्षों से पैदा हुई भू-राजनीतिक अस्थिरता दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक बनकर उभरी. 44 प्रतिशत लोगों ने इसे खतरे के तौर पर चुना. जहां कुल मिलाकर महंगाई तीसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक रही (एक-चौथाई लोगों ने बढ़ती कीमतों को जोखिम माना), वहीं तीसरा सबसे बड़ा जोखिम चुनने के मामले में अलग-अलग क्षेत्रों में काफी अंतर दिखा.

जहां उत्तरी अमेरिका और यूरोप की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लोगों ने महंगाई को चुना, वहीं एशिया-पैसिफिक और चीन के बिजनेस लीडर्स ब्याज दरों और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को लेकर चिंतित थे. हालांकि, भारत का मामला अलग था. ऐसा लगता है कि 'जेन जी' के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों का असर भारतीय सीईओ पर पड़ा है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी तीसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक बनकर उभरी.

होर्मुज जलडमरूमध्य (AP)

भारतीय बिजनेस लीडर्स के लिए भी एआई सबसे अहम है. पिछले दो सालों से बिजनेस लीडर्स के लिए एआई में निवेश लगातार सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है, और सर्वे में शामिल लोगों का मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी में होने वाले बड़े बदलावों का असर कम समय के बजाय लंबे समय में अधिक दिखेगा.

बिजनेस लीडरशिप के लिए एआई को सबसे अहम प्राथमिकता मानने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे रहा. 53 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने एआई में निवेश को प्राथमिकता दी. यह आंकड़ा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप (47 प्रतिशत) से अधिक है और चीन से भी काफी आगे है, जहां 41 प्रतिशत लोगों ने एआई को बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज बताया.कुल मिलाकर, अब 45 प्रतिशत लोगों का कहना है कि एआई में निवेश उनकी कंपनियों के लीडर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जबकि जून में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था. साथ ही, लगातार तीसरी तिमाही में, लोगों ने सबसे ज्यादा बार यह कहा है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अगले साल उनकी कंपनियों के लिए विकास के सबसे बड़े मौकों में से एक है.बड़ी एआई कंपनियों के लीडर्स समेत टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स की हालिया निराशाजनक भविष्यवाणियों के बावजूद, अधिकतर बिजनेस लीडर्स एआई को लेकर उम्मीद से भरे नजर आते हैं. सर्वे के मुताबिक, इसे विकास का सबसे बड़ा मौका मानने वाले लोगों का हिस्सा (43 प्रतिशत), टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनियों के विकास के लिए सबसे बड़ा जोखिम मानने वाले लोगों के हिस्से (22 प्रतिशत) से लगभग दोगुना था.

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