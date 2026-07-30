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इथेनॉल के लिए टूटे चावल के इस्तेमाल से बढ़ी महंगाई? संसद में सरकार ने दिया यह बड़ा बयान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि इथेनॉल बनाने के लिए सरप्लस टूटे चावल के इस्तेमाल से खाद्य मुद्रास्फीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने बताया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल का आवंटन देश में पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही किया जाता है.

अधिशेष अनाज का ही होता है उपयोग

सरकार ने साफ किया है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेंट्रल पूल से केवल वही अतिरिक्त चावल खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत बेचा जाता है, जो खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं से ज्यादा होता है. इस अधिशेष अनाज को ही बाद में इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में आवंटित किया जाता है.

मक्के की रिकॉर्ड पैदावार से सहारा

इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के को शामिल करने से देश के किसानों को एक सुनिश्चित बाजार और बेहतर दाम मिले हैं. वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में मक्के का उत्पादन 55 मिलियन टन रहने का अनुमान है. यह मात्रा इथेनॉल उत्पादन, मुर्गी पालन और पशु आहार के साथ-साथ अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है. इसके अलावा, पोल्ट्री उद्योग भी चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए चावल की भूसी, टूटे चावल, बाजरा और गेहूं के चोकर जैसे अन्य घरेलू विकल्पों को अपना रहा है.

आंकड़ों में इथेनॉल कार्यक्रम की सफलता

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में लगभग 13.1 मिलियन टन मक्के का उपयोग इथेनॉल के लिए किया गया था, जबकि FCI के पास अधिशेष चावल की मात्रा करीब 3.18 मिलियन टन थी. भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चावल, मक्का और गन्ने से होता है, जिसमें हाल के वर्षों में मक्के की हिस्सेदारी गन्ने से भी अधिक हो गई है.