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वैश्विक मंदी और युद्ध के बीच चमका भारत, IMF ने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर किया 7%

सांकेतिक फोटो ( IANS )

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर बड़ा और सकारात्मक अनुमान जारी किया है. आईएमएफ ने साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य पूर्व में जारी युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां दुनिया के बड़े हिस्से की रफ्तार धीमी पड़ रही है, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से बना हुआ है.

आईएमएफ ने अपनी अक्टूबर 2026 की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत की विकास दर साल 2026 में 7.0 प्रतिशत और साल 2027 में भी 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.

पिछले अनुमानों के मुकाबले बड़ी बढ़ोतरी

साल 2026 के लिए लगाया गया यह नया अनुमान, जुलाई 2026 के अपडेट से 0.6 प्रतिशत ज्यादा है और अप्रैल 2026 के अनुमान से 0.5 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह साल 2027 के लिए भी विकास दर के अनुमान को जुलाई के मुकाबले 0.3 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 0.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है. पिछले साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी. वहीं अगर कैलेंडर वर्ष के आधार पर देखें, तो आईएमएफ ने भारत की विकास दर 2026 के लिए 7.4 प्रतिशत और 2027 के लिए 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. आखिर क्यों बढ़ रही है भारत की रफ्तार?

आईएमएफ का कहना है कि भारत में उम्मीद से ज्यादा मजबूत आर्थिक रफ्तार देखने को मिल रही है, जिसे देश के भीतर मजबूत घरेलू मांग और बेहतरीन सर्विस सेक्टर से पूरा सहारा मिल रहा है. तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद घरेलू मांग और सर्विसेज के दम पर भारत की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है. दूरगामी नजरिए से देखें तो दुनिया के अन्य देशों का भविष्य जहां थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा दिख रहा है, वहीं भारत सबसे अलग खड़ा है. मिडिल ईस्ट के संकट से प्रभावित देशों और तेल का आयात करने वाले अन्य उभरते बाजारों की विकास दर में गिरावट आ रही है, लेकिन भारत इसका अपवाद है. भारत की अनुकूल जनसांख्यिकी, देश का बड़ा और लगातार फैलता घरेलू बाजार और लगातार हो रहे ढांचागत सुधार इसके मुख्य कारण हैं. महंगाई और चालू खाता घाटे का अनुमान

वैश्विक स्तर पर तेल के दामों के असर के कारण भारत में उपभोक्ता मूल्य यानी महंगाई दर साल 2026 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो सकती है, जो कि साल 2025 में 2.0 प्रतिशत पर थी. हालांकि, साल 2027 में इसके घटकर 4.4 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है. इसके साथ ही, भारत का चालू खाता घाटा साल 2026 में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत और साल 2027 में 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो साल 2025 में 0.7 प्रतिशत था.