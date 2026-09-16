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IMF ने थपथपाई भारत की पीठ; मजबूत नीतियों और डिजिटल क्रांति के दम पर सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति की सराहना करते हुए कहा है कि देश मजबूत बुनियादी ढांचे और ठोस नीतिगत ढांचों के दम पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. भारत के अपने हालिया दौरे के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में क्लार्क ने रेखांकित किया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उन्होंने देश की नीतिगत प्राथमिकताओं की सराहना की जो सतत और समावेशी विकास को लगातार गति दे रही हैं.

शीर्ष आर्थिक नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें

आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने इस पांच दिवसीय दौरे के दौरान नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों का दौरा किया और देश की शीर्ष आर्थिक टीम के साथ गहन चर्चा की. क्लार्क ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी सहित कई प्रमुख सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक जगत के नेताओं से मुलाकात की. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए वैश्विक परिवेश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आने वाले समय में जोखिमों से निपटने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था.

भारतीय निजी क्षेत्र और तकनीकी विकास की सराहना

इस यात्रा के दौरान क्लार्क ने भारतीय निजी क्षेत्र की ऊर्जा, देश के गहरे टैलेंट पूल और तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी व विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) परिदृश्य पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने से न केवल औद्योगिक उत्पादकता में भारी वृद्धि हो रही है, बल्कि यह उच्च-मूल्य वाली आर्थिक गतिविधियों को भी बड़े पैमाने पर मजबूत कर रहा है. क्लार्क के अनुसार, भारत में वैश्विक आर्थिक विकास की अगली बड़ी लहर को संचालित करने की पूरी क्षमता मौजूद है.