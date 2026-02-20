ETV Bharat / business

IMF ने दी भारत को बड़ी चेतावनी! 7.3% की रफ्तार के बीच 'खर्च' पर नियंत्रण की सलाह, जानें क्या होगा असर

IMF ने भारत की 7.3% ग्रोथ का स्वागत किया,लेकिन कर्ज कम करने और भविष्य की जरूरतों के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी.

Etv Bharat
IMF ने भारत से फिस्कल रास्ते पर बने रहने को कहा (फोटो: @IMFSpokesperson/X)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितता के बीच वॉशिंगटन से भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का 'पावरहाउस' बताते हुए उसकी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. हालांकि, इस शानदार रफ्तार के साथ ही IMF ने मोदी सरकार को एक सख्त नसीहत भी दी है—'फिस्कल कंसोलिडेशन' यानी सरकारी खर्च में अनुशासन बनाए रखने की. IMF का मानना है कि यदि भारत को भविष्य के संकटों से बचना है और अपने विकास को टिकाऊ बनाना है, तो उसे अपनी वित्तीय तिजोरी को और मजबूत करना होगा."

दुनिया का 'ग्रोथ इंजन' बना भारत
IMF की प्रवक्ता जूली कोज़ाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत इस समय वैश्विक विकास का मुख्य इंजन है. फंड ने जनवरी के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' में भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. यह दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक है. IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा है.

कर्ज के जाल से बचने की नसीहत
तारीफों के बीच IMF ने भारत सरकार को आगाह किया है कि उसे 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) को कम करने के अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए. IMF का कहना है कि भारत को अपने 'बफर' (वित्तीय सुरक्षा कवच) को फिर से बनाने की जरूरत है.

इसका आम जनता पर क्या होगा असर?

ब्याज का बोझ कम होगा: IMF ने कहा कि वर्तमान में भारत के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में चला जाता है. अगर सरकार खर्च कम करती है और कर्ज घटाती है, तो वही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा सकेगा.

महंगाई पर लगाम: राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) बनाए रखने से बाजार में स्थिरता बनी रहती है, जिससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलती है.

सरकारी निवेश जारी रहेगा: राहत की बात यह है कि IMF ने भारतीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर (Capital Expenditure) पर दिए जा रहे जोर की सराहना की है.

AI और टेक्नोलॉजी में भारत का डंका
सिर्फ जीडीपी ही नहीं, IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत के AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सेक्टर की भी तारीफ की है. उन्होंने भारतीय उद्यमियों और सरकार के डिजिटल विजन को भविष्य के लिए गेम-चेंजर बताया है.

यह भी पढ़ें- भारत में इसी साल शुरू होगा रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन, चीन को पटखनी देने की तैयारी

TAGGED:

IMF
FISCAL CONSOLIDATION
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
IMF BACKS INDIAS GROWTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.