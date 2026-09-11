बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, IMF ने सरकार के 7.8% GDP आंकड़ों का किया समर्थन
आईएमएफ ने भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि महंगे कच्चे तेल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है.
Published : September 11, 2026 at 12:24 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर बेहद प्रभावशाली है. यह विकास दर न केवल अनुमानों से बेहतर रही है, बल्कि इसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य विकास इंजन के रूप में भी स्थापित रखा है.
अनुमान से बेहतर रहे नतीजे और मुख्य वजहें
आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजैक ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के यह आंकड़े उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर हैं. उन्होंने बताया कि इस शानदार आर्थिक विकास के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारक रहे हैं—पहला, घरेलू सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) में देखी गई जोरदार तेजी और दूसरा, देश के निर्यात में हुआ मजबूत सुधार.
भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी बढ़कर 81.36 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 75.46 लाख करोड़ रुपये थी. यह वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7 प्रतिशत के अनुमान से भी काफी ज्यादा है.
डेटा पारदर्शिता विवाद पर IMF का बड़ा बयान
यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर जीडीपी आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जैसे विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि पिछले साल के बेस इयर में संशोधन (86 लाख करोड़ से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये करना) किए जाने के कारण चालू कीमतों पर यह वृद्धि दर अधिक दिख रही है, अन्यथा यह लगभग 2.6 प्रतिशत के आसपास होती.
इस विवाद के बीच, आईएमएफ ने भारत सरकार की सांख्यिकी प्रणाली में किए गए नए सुधारों का खुलकर स्वागत किया है. आईएमएफ प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि हालिया जीडीपी गणना में 2 महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं.
- औद्योगिक उत्पादन का नया सूचकांक (New IIP Index)
- नई उत्पादक मूल्य सूचकांक श्रृंखला (New PPI Series)
आईएमएफ का मानना है कि इन दोनों नई श्रृंखलाओं के जुड़ने से देश के जीडीपी अनुमानों की गुणवत्ता और सटीकता में भारी सुधार होगा. उन्होंने भारत सरकार द्वारा अपने व्यापक आर्थिक आंकड़ों को आधुनिक बनाने के प्रयासों की सराहना की और सांख्यिकीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया.
वैश्विक ऊर्जा संकट की चुनौती बरक़रार
भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस तिमाही में मजबूती दिखाई हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. आज वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की इन ऊंची कीमतों का असर आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे और आम जनता की महंगाई पर देखने को मिल सकता है. बहरहाल, आईएमएफ के इस सकारात्मक रुख ने वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय बाजार के प्रति भरोसा मजबूत किया है.
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