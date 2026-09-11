ETV Bharat / business

बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, IMF ने सरकार के 7.8% GDP आंकड़ों का किया समर्थन

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर बेहद प्रभावशाली है. यह विकास दर न केवल अनुमानों से बेहतर रही है, बल्कि इसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य विकास इंजन के रूप में भी स्थापित रखा है.

अनुमान से बेहतर रहे नतीजे और मुख्य वजहें

आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजैक ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के यह आंकड़े उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर हैं. उन्होंने बताया कि इस शानदार आर्थिक विकास के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारक रहे हैं—पहला, घरेलू सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) में देखी गई जोरदार तेजी और दूसरा, देश के निर्यात में हुआ मजबूत सुधार.

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी बढ़कर 81.36 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 75.46 लाख करोड़ रुपये थी. यह वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7 प्रतिशत के अनुमान से भी काफी ज्यादा है.

डेटा पारदर्शिता विवाद पर IMF का बड़ा बयान

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर जीडीपी आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जैसे विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि पिछले साल के बेस इयर में संशोधन (86 लाख करोड़ से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये करना) किए जाने के कारण चालू कीमतों पर यह वृद्धि दर अधिक दिख रही है, अन्यथा यह लगभग 2.6 प्रतिशत के आसपास होती.