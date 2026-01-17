ETV Bharat / business

ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना भारत, G20 देशों में सबसे अधिक विकास दर रहने का अनुमान

आईएमएफ के मुताबिक, भारत दुनिया भर में एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरा है, जो बड़े मैक्रोइकोनॉमिक बदलाव का हिस्सा है.

India projected to lead G20 nations with 6-2 percent real GDP growth rate in 2026
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 2:58 PM IST

हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्टूबर 2025) में 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान जारी किया है. इसके अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी. आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की है और 2025-26 के लिए अपने विकास दर अनुमान को बढ़ाने का संकेत दिया है.

आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार G20 देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक वास्तविक विकास दर में सबसे ऊपर रहेगी. जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक औसत से कम रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है.

भारत की जीडीपी विकास दर
भारत की जीडीपी विकास दर (ANI)

आईएमएफ के मुताबिक, भारत एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरा है और भारत का शानदार प्रदर्शन एक बड़े मैक्रोइकोनॉमिक (Macroeconomic) बदलाव का हिस्सा है. बढ़ता मिडिल क्लास, डेमोग्राफिक फायदा और ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़ती भूमिका भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फिर से बदलने में एक अहम भागीदार बनाती है.

अनुमान के मुताबिक, भारत 2026 में 6.2% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ G20 देशों में सबसे आगे रहेगा, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुना है. इस विकास रैंकिंग में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हावी दिख रहीं हैं, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं काफी पीछे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जापान, इटली और जर्मनी की जीडीपी विकास दर सबसे धीमी रहने का अनुमान है. इन उन्नत देशों की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है.

रैंकदेशवार्षिक रियल ग्रोथ रेट (% में, 2026)
1भारत6.2
2इंडोनेशिया4.9
3चीन4.2
4अर्जेंटीना4.0
5सऊदी अरब4.0
6तुर्की3.7
7ऑट्रेलिया2.1
8अमेरिका2.1
9ब्राजील1.9
10दक्षिण कोरिया1.8
11कनाडा1.5
12मैक्सिको1.5
13यूरोपीय संघ1.4
14ब्रिटेन1.3
15दक्षिण अफ्रीका1.2
16रूस1.0
17फ्रांस0.9
18जर्मनी0.9
19इटली0.8
20जापान0.6
दुनिया3.1

इस रैंकिंग में भारत के बाद इंडोनेशिया (4.9%) और चीन (4.2%) का नंबर है. वहीं, जापान (0.6%), इटली (0.8%), और जर्मनी (0.9%) जैसी बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं काफी पीछे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान है, लेकिन G20 में कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के खराब प्रदर्शन करने की उम्मीद है.अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दोनों की विकास दर 2.1% रहने का अनुमान है. पूरे यूरोपीय संघ की विकास दर सिर्फ 1.4% रहने का अनुमान है, जबकि फ्रांस और जर्मनी जैसी कोर इकॉनमी की ग्रोथ रेट 1% से नीचे रहेगी.

जापान की विकास दर सिर्फ 0.6% रहने का अनुमान है, जो जनसांख्यिकी दिक्कतों और कमजोर घरेलू मांग का सामना कर रहा है.

