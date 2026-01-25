ETV Bharat / business

IMA ने वित्तमंत्री को स्वस्थ भारत के जरिए विकसित भारत के लक्ष्यों को पाने का सुझाव दिया

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाली कई नीतियों की घोषणाओं के बावजूद, भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को कम फंड दिया है. इसका नतीजा खराब स्वास्थ्य नतीजे और स्वास्थ सेवा तक पहुंच में बढ़ती असमानता है.'

आईएमए ने बताया, 'अलग-अलग सरकारों द्वारा जीडीपी के लिए 1.1 से 1.9 परसेंट तक का अलग-अलग एलोकेशन दुनिया में सबसे कम में से एक है. इसके अलावा पीने के पानी, सफाई जैसे हेल्थ से जुड़े तय करने वाले कारकों पर होने वाले खर्च का अलग से इंतजाम किया जाना चाहिए.

आईएमए ने कहा, 'मेडिकल कॉलेज लेवल पर इनोवेशन को सपोर्ट करने से भारत का हेल्थकेयर इकोसिस्टम मजबूत होगा और लंबे समय तक हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान मिलेगा.' आईएमए ने कहा कि हेल्थ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स का बढ़ा हुआ एलोकेशन सबसे जरूरी हिस्सा है.

आने वाले बजट में हेल्थकेयर के लिए एलोकेशन को मौजूदा लेवल से जीडीपी के 2.5 परसेंट तक बढ़ाने की जरूरत है और 2030 तक इसे जीडीपी के 5 परसेंट तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप बनाना होगा.' अपनी सिफारिशों में आईएमए ने कहा कि हेल्थकेयर में स्वदेशी रिसर्च, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भारत के हर मेडिकल कॉलेज में इनोवेशन और स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए. इस सिफारिश की एक प्रति ईटीवी भारत के पास है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कहा, 'विकसित भारत का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर जाना चाहिए. किसी देश की हेल्थ की स्थिति का उसकी इकॉनमी पर काफी असर पड़ता है और इसलिए हेल्थ में इन्वेस्ट करना समझदारी है. हेल्थ सेक्टर को समझदारी से बढ़ावा देना होगा और इसे इंडस्ट्री, एजुकेशन और एग्रीकल्चर की तरह प्रायोरिटी सेक्टर बनाना होगा.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने से एक हफ्ते पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को सीतारमण को 13-पॉइंट की सिफारिशें सौंपी हैं. इसमें विकसित भारत-2047 के लक्ष्यों को पाने की रणनीति बताई गई है.

इसने कहा कि भारत का मौजूदा बेड-टू-पॉपुलेशन रेश्यो 1.3/1000 आबादी (प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल शामिल) है. डब्ल्यूएचओ के तय नियमों के साथ 1.7/1000 आबादी की कमी है. आईएमए ने कहा कि मौजूदा आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.4 मिलियन और बेड की जरूरत होगी.

अभी जो बेड अवेलेबल हैं, उनमें से लगभग 70 फीसदी प्राइवेट सेक्टर में हैं. प्राइवेट सेक्टर में अभी जो ज्यादातर हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हैं, वे 50 बेड से कम वाले हॉस्पिटल हैं. वे अभी दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं. एक तरफ बेड और नए प्रोजेक्ट जोड़ने के लिए कैपिटल की कमी है और दूसरी तरफ थर्ड-पार्टी पेयर डोमिनेंट सिस्टम, ओवर-रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल के मौजूदा माहौल में फाइनेंशियल वायबिलिटी है.

आईएमए ने कहा, 'मेडिकल इक्विपमेंट के लिए त्वरित मूल्यह्रास दरों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि 2-3 साल में तकनीकी की कमी ज़्यादा होती है. छोटे और मीडियम साइज के अस्पतालों (10 करोड़ तक) के लिए 25-50 परसेंट के प्रोविज़न के साथ ‘क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी’, क्योंकि वे आस-पास के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी को सर्विस दे रहे हैं, यह कुछ हद तक इंडस्ट्री की तरह हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव’ स्कीम के तौर पर भी काम करेगा.'

हेल्थ इंश्योरेंस और रेगुलेशन के मुद्दे का जिक्र करते हुए आईएमए ने कहा कि आईआरडीएआई के हेल्थ रेगुलेशन और गाइडलाइंस को रिव्यू करने और मल्टी-स्टेकहोल्डर्स के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है, जो पेयर सेंट्रिक हो गए हैं और भारत में मेडिकल केयर में झगड़े और नैतिक दुविधाएँ पैदा कर रहे हैं. ये मरीजो की देखभाल पर बुरा असर डाल रहे हैं.

एसोसिएशन ने कहा कि जीवन बचाने वाले तरीकों की सभी खरीद को 'नील जीएसटी' कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और हेल्थकेयर सेटअप में ऐसे इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स और अलग-अलग तरह की सर्विसेज की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी में पूरे रिफंड का प्रोविजन होना चाहिए.

यह ध्यान देने वाली बात है कि आईएमए की रिक्वेस्ट पर विचार करते हुए पिछले यूनियन बजट में हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई थी. आईएमए ने आगे कहा कि सभी वैक्सीन को जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए. अभी, वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है और यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रुकावट डालता है. पूरी जीएसटी छूट से वैक्सीन ज्यादा सस्ती हो जाएंगी और नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मजबूत होंगे.

आईएमए ने कहा, 'महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन के खास संदर्भ में सरकार एचपीवी वैक्सीन के लिए सीधी सब्सिडी देने, या भरोसेमंद एनजीओ और वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन को फाइनेंशियल मदद और ग्रांट देने पर विचार कर सकती है. ये किशोरियों और महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं. इस तरह की मदद से सर्वाइकल कैंसर का बोझ काफी कम होगा और महिलाओं की हेल्थ बेहतर होगी.'