क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स का बिल भर रहे हैं UPI यूजर्स! IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में 2000 से अधिक के UPI पर MDR शुल्क तय करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 29, 2026 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई (UPI) को व्यापारियों से लिए जाने वाले शुल्क के लिए एक पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत ढांचे की जरूरत है और इस शुल्क को तय करने में भारतीय रिज़र्व बैंक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए. ये निष्कर्ष आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग की पूर्व सलाहकार-प्रभारी डॉ. प्रज्ञा दास द्वारा तैयार की गई एक ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं.
यह रिपोर्ट सितंबर 2026 की एक अधिसूचना और एनपीसीआई (NPCI) के एक सर्कुलर के बाद, 2,000 रुपये से अधिक के 'पर्सन-टू-मर्चेंट' (P2M - यानी ग्राहक से दुकानदार या व्यापारी को होने वाले) यूपीआई लेनदेन पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' को फिर से लागू करने के फैसले की जांच करती है.
रिपोर्ट UPI MDR को फिर से शुरू करने के इकोनॉमिक, रेगुलेटरी और कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन करती है, डिजिटल पेमेंट पर चार्ज के संबंध में ग्लोबल पॉलिसी रिव्यू करती है, और कुछ मुख्य स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी कमज़ोरियों को हाईलाइट करती है. UPI को एक भरोसेमंद, बराबर और कानूनी तौर पर मजबूत पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बनाए रखने के लिए, रिपोर्ट एक पॉलिसी रोडमैप भी देती है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रो. आशीष दास ने कहा कि UPI जैसे बड़े पैमाने पर रिटेल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मर्चेंट प्राइसिंग को एकतरफा नेटवर्क पर छोड़ना कानूनी नियमों का उल्लंघन है और मार्केट के डायनामिक्स को बिगाड़ता है. बड़े अधिकार क्षेत्रों में जहां रिटेल पेमेंट रेल ने बड़े पैमाने पर पहुंच बनाई है, सेंट्रल बैंकों और विधानसभाओं ने इंटरचेंज और मर्चेंट फीस पर ट्रांसपेरेंट, कानूनी रेट कैप के साथ दखल दिया है.
NPCI के मर्चेंट फेसिंग MDR तय करने के अधिकार पर भी सवाल उठाते हैं, उनका तर्क है कि मर्चेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के कस्टमर हैं, खुद पार्टिसिपेंट्स नहीं. उनका कहना है कि ऐसे चार्ज बाइलेटरल एक्वायरिंग एग्रीमेंट या RBI के फॉर्मल निर्देशों के ज़रिए तय किए जाने चाहिए.
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि RBI कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद UPI MDR कैप तय करे. इसमें हिडन फीस पर सख्त नियम, UPI और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए सुरक्षा, ट्रांसपेरेंट फीस डिस्क्लोजर और सरचार्जिंग नियमों की समीक्षा की भी मांग की गई है.
कार्ड पेमेंट और MDR का इतिहास
रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड ने मॉडर्न डिजिटल रिटेल पेमेंट की नींव रखी, जिसमें डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे नेटवर्क ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंज्यूमर क्रेडिट के साथ मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का शुरुआती आर्किटेक्चर बनाया. डेबिट कार्ड बाद में 1980 के दशक के बीच से डेवलप्ड इकॉनमी में पॉपुलर हुए और 2000 और 2010 के दशक में भारत में भी बढ़े, जिसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ई-कॉमर्स की ग्रोथ और 2012-13 में RuPay डेबिट कार्ड के लॉन्च से सपोर्ट मिला.
इसमें बताया गया कि प्रीपेड कार्ड और डिजिटल वॉलेट भी डेवलप हुए, जिससे स्टोर की गई वैल्यू को मौजूदा कार्ड नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल किया जा सका. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ने रिचार्ज, यूटिलिटी बिल और ऑनलाइन खरीदारी के लिए पॉपुलर हुए, जबकि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) और UPI से जुड़े प्रीपेड वॉलेट ने ट्रांजिट और मर्चेंट पेमेंट में अपना इस्तेमाल बढ़ाया. डेबिट और प्रीपेड कार्ड के इस स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग काफी हद तक पहले से मौजूद क्रेडिट कार्ड मॉडल को फॉलो करती थी, जिसमें MDR, इंटरचेंज और पेमेंट-सरचार्ज भी शामिल हैं.
MDR के बारे में बात करते हुए, रिपोर्ट बताती है कि यह वह फीस है जो एक मर्चेंट अपने एक्वायरिंग बैंक को कार्ड पेमेंट लेने के लिए देता है, जिसे ट्रांजैक्शन वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है. यह रकम कार्ड जारी करने वाले बैंक, एक्वायरिंग बैंक और कार्ड नेटवर्क के बीच शेयर की जाती है. इंटरचेंज फीस, जो जारी करने वाले बैंक को जाती है, MDR का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि एक्वायरिंग बैंक और कार्ड नेटवर्क को इसका छोटा हिस्सा मिलता है.
इंटरचेंज फीस क्या है?
इसमें इंटरचेंज फीस पर भी बात हुई, जो कार्ड जारी करने वाले बैंक को दी जाने वाली फीस है और MDR का सबसे बड़ा हिस्सा है. वीजा और मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क आमतौर पर इंटरचेंज फीस तय करते हैं, जो कार्ड के टाइप, मर्चेंट और ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से अलग-अलग होती है.
उदाहरण के लिए, 2 परसेंट MDR वाले 100 रुपये के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर, मर्चेंट को 98 रुपये मिलते हैं, जबकि 1.65 रुपये जारी करने वाले बैंक को, 0.14 रुपये कार्ड नेटवर्क को और 0.21 रुपये लेने वाले बैंक को मिलते हैं. पेमेंट-सरचार्ज एक एक्स्ट्रा फीस है जो किसी खास पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करने पर ली जाती है. ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए सुविधा फीस की इजाजत हो सकती है, लेकिन ऐसी फीस पेमेंट के तरीके पर ध्यान दिए बिना लागू होनी चाहिए.
UPI के लिए प्राइसिंग पॉलिसी और MDR को रेगुलेट करना
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 से पहले, UPI मर्चेंट पेमेंट लेने के लिए थोड़ी सी फीस देते थे. 2020 में, सरकार ने इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट के लिए UPI ट्रांज़ैक्शन फ्री कर दिया. सितंबर 2026 में, इसने फिर से Rs 2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की इजाजत दी. बाद में NPCI ने Rs 2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए मर्चेंट चार्ज (MDR) तय कर दिए. मर्चेंट को ये चार्ज कस्टमर पर डालने की इजाजत नहीं है. इस कदम से NPCI के मर्चेंट फीस तय करने के अधिकार पर सवाल उठे हैं.
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत, RBI ने 2016 में NPCI को UPI चलाने की इजाजत दी थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि NPCI, RBI की पहले से मंजूरी के बिना UPI का फीस स्ट्रक्चर तय नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चरल बदलाव पेमेंट सिस्टम के ऑपरेशन पर असर डालते हैं.
पॉलिसी में बदलाव और उसका असर
प्रोफेसर आशीष दास ने कहा कि इस बदलाव ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की लागत और इस बोझ को कौन उठाएगा, इस पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. आजकल 'कन्वीनियंस फीस' (सुविधा शुल्क) और पेमेंट गेटवे शुल्कों का चलन बढ़ रहा है. इसके जरिए बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर (भुगतान सेवा प्रदाता) सीधे ग्राहकों से शुल्क वसूल सकते हैं, खासकर वहां जहां व्यापारी अपने बैंक को कोई भी एमडीआर देने से इनकार कर देते हैं.
आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट का तर्क है कि एक तरफ आरबीआई और एनपीसीआई ने डेबिट कार्ड एमडीआर या यूपीआई शुल्कों का बोझ ग्राहकों पर डालने से मना किया है, तो दूसरी तरफ आरबीआई ने व्यापारियों को 'कन्वीनियंस फीस' के जरिए भुगतान से जुड़े खर्चों को सीधे अंतिम ग्राहकों से वसूलने की अनुमति दे दी है.
रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि नियमों के तहत एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर डालने की मनाही होने के बावजूद, उद्योग में सुविधा शुल्क के नाम पर 'पेमेंट-सरचार्ज' वसूला जा रहा है. इसके अलावा, यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर एक छिपा हुआ आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है.
लेखकों के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में गैर-क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, मुख्य रूप से यूपीआई उपयोगकर्ताओं से लगभग 26,000 करोड़ रुपये की 'क्रॉस सब्सिडी' क्रेडिट कार्ड धारकों की ओर स्थानांतरित हो गई है, जिन्हें मुफ्त क्रेडिट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभ मिलते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारी अक्सर क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ऊंचे शुल्कों की भरपाई करने के लिए सामान की कीमतें ही बढ़ा देते हैं. इसका मतलब यह है कि अनजाने में यूपीआई उपयोगकर्ता भी व्यापारियों पर पड़ने वाले क्रेडिट कार्ड के भारी खर्च का बोझ उठा रहे हैं.
यूपीआई उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड की ऊंची लागत के बोझ से बचाने के लिए, रिपोर्ट में नीति निर्माताओं को एक अलग तरह का 'सरचार्ज ढांचा' अपनाने की सिफारिश की गई है. इसके तहत कम लागत वाली खुदरा भुगतान प्रणालियों पर 'कोई सरचार्ज नहीं' के नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. वहीं, क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे भुगतान माध्यमों पर व्यापारियों को एक पारदर्शी और निश्चित सीमा वाला सरचार्ज लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते इसकी जानकारी ग्राहक को पहले से दी जाए और बिल में इसका अलग से स्पष्ट उल्लेख हो.
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