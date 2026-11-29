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क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स का बिल भर रहे हैं UPI यूजर्स! IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

सांकेतिक फोटो. ( getty image )

नई दिल्ली: भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई (UPI) को व्यापारियों से लिए जाने वाले शुल्क के लिए एक पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत ढांचे की जरूरत है और इस शुल्क को तय करने में भारतीय रिज़र्व बैंक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए. ये निष्कर्ष आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग की पूर्व सलाहकार-प्रभारी डॉ. प्रज्ञा दास द्वारा तैयार की गई एक ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं.

यह रिपोर्ट सितंबर 2026 की एक अधिसूचना और एनपीसीआई (NPCI) के एक सर्कुलर के बाद, 2,000 रुपये से अधिक के 'पर्सन-टू-मर्चेंट' (P2M - यानी ग्राहक से दुकानदार या व्यापारी को होने वाले) यूपीआई लेनदेन पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' को फिर से लागू करने के फैसले की जांच करती है.