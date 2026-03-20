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तेल संकट की आहट: IEA ने सुझाया 'वर्क फ्रॉम होम' और हवाई यात्रा में कटौती का फॉर्मूला

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में आए ऐतिहासिक व्यवधान ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस संकट से निपटने के लिए क्रांतिकारी सुझाव दिए हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम (WFH) को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा में कमी लाना शामिल है.

युद्ध और आपूर्ति पर संकट

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है. कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. आईईए के अनुसार, यह वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान है. इसका मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग का लगभग पूरी तरह ठप होना है. सामान्यतः यहाँ से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं, जो दुनिया की कुल खपत का 20% है.

भारत पर गहरा असर

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है. भारत के कुल तेल आयात का आधा हिस्सा और एलपीजी (LPG) आपूर्ति का 85-90 प्रतिशत इसी मार्ग से आता है. तेल की कीमतों में उछाल से भारत के चालू खाता घाटे (CAD) के बढ़ने और रुपये की कीमत गिरने का जोखिम पैदा हो गया है. हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन रसोई गैस (LPG) की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की जा चुकी है.

IEA के 10 सूत्रीय सुझाव

संकट को कम करने के लिए IEA ने सरकारों, व्यवसायों और आम जनता के लिए 10 सूत्रीय कार्ययोजना सुझाई है:

वर्क फ्रॉम होम: रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताह में तीन अतिरिक्त दिन घर से काम करने से कारों के तेल उपभोग में 2-6% की कमी आ सकती है. व्यक्तिगत ड्राइवरों के लिए यह बचत 20% तक हो सकती है.

स्पीड लिमिट में कटौती: राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा 10 किमी/घंटा कम करने से ईंधन की खपत में 5-10% की बचत होगी.