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मिडिल ईस्ट युद्ध का असर: तेल की कमी दूर करने के लिए IEA जारी करेगा 271 मिलियन बैरल कच्चा तेल

BP व्हाइटिंग रिफाइनरी, इंडियाना ( AP )

पेरिस: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी भीषण युद्ध के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को तेल की कीमतों के झटके से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. रविवार को पेरिस में जारी एक आधिकारिक बयान में IEA ने घोषणा की है कि सदस्य देशों के रणनीतिक तेल भंडारों को बाजार में उतारा जाएगा. एजेंसी के अनुसार, एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के देशों में यह स्टॉक 'तत्काल' प्रभाव से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जबकि अमेरिका और यूरोप में मार्च के अंत तक इसकी आपूर्ति शुरू होगी. इतिहास की सबसे बड़ी आपातकालीन कार्रवाई

IEA के 50 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई है. 11 मार्च को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि बाजार में कच्चे तेल की कमी को दूर करने और आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन भंडारों का उपयोग किया जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में कुल 271.7 मिलियन बैरल सरकारी प्रबंधित स्टॉक जारी किया जाएगा. यह कदम 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहली बार और संगठन के इतिहास में केवल छठी बार उठाया गया है. IEA ने इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक "महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य बफर" बताया है.