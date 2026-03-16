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मिडिल ईस्ट युद्ध का असर: तेल की कमी दूर करने के लिए IEA जारी करेगा 271 मिलियन बैरल कच्चा तेल

IEA ने मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण तेल संकट दूर करने हेतु रणनीतिक भंडार से 271.7 मिलियन बैरल तेल तत्काल जारी करने का फैसला किया.

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BP व्हाइटिंग रिफाइनरी, इंडियाना (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 2:43 PM IST

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पेरिस: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी भीषण युद्ध के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को तेल की कीमतों के झटके से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. रविवार को पेरिस में जारी एक आधिकारिक बयान में IEA ने घोषणा की है कि सदस्य देशों के रणनीतिक तेल भंडारों को बाजार में उतारा जाएगा.

एजेंसी के अनुसार, एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के देशों में यह स्टॉक 'तत्काल' प्रभाव से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जबकि अमेरिका और यूरोप में मार्च के अंत तक इसकी आपूर्ति शुरू होगी.

इतिहास की सबसे बड़ी आपातकालीन कार्रवाई
IEA के 50 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई है. 11 मार्च को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि बाजार में कच्चे तेल की कमी को दूर करने और आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन भंडारों का उपयोग किया जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में कुल 271.7 मिलियन बैरल सरकारी प्रबंधित स्टॉक जारी किया जाएगा.

यह कदम 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहली बार और संगठन के इतिहास में केवल छठी बार उठाया गया है. IEA ने इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक "महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य बफर" बताया है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का संकट
तेल की कीमतों में उछाल का मुख्य कारण मध्य पूर्व में 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध है. अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया है. वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. IEA ने चेतावनी दी है कि यह वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का "सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान" है.

कीमतों पर असर
भले ही इतने बड़े पैमाने पर तेल जारी करने की घोषणा हुई है, लेकिन बाजार अभी भी तनाव में है. युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे थी, जो अब $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हॉर्मुज के रास्ते जहाजों का आवागमन सुरक्षित रूप से शुरू नहीं होता, तब तक कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है.

IEA ने जोर देकर कहा है कि तेल भंडारों को जारी करना एक अस्थायी राहत है. तेल प्रवाह को सामान्य करने के लिए शिपिंग के लिए भौतिक सुरक्षा और पर्याप्त बीमा तंत्र का होना अनिवार्य है. फिलहाल दुनिया की नजरें एशिया पर टिकी हैं, जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सबसे पहले अपने भंडार खोलने जा रहे हैं.

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