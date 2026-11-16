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IDBI Bank Strike: देशभर में हड़ताल का ऐलान, जानें क्यों कर्मचारी हैं नाराज और बैंक पर होगा क्या असर

IDBI Bank Strike: कर्मचारियों की एक ही बड़ी मांग है कि आई़डीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री को रोका जाए.

IANS
आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 3 दिसंबर को (सांकेतिक फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक के अधिकारी और कर्मचारी 3 दिसंबर 2026, गुरुवार को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे. यूनाइटेड फोरम ऑफ आई़डीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) ने इस हड़ताल का ऐलान किया है. यह हड़ताल 2-3 नवंबर 2026 को की गई भूख हड़ताल के आगे की कड़ी है.

कर्मचारियों की एक ही बड़ी मांग है कि आई़डीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री को रोका जाए. फोरम का कहना है कि आई़डीबीआई बैंक एक नेशनल एस्सेट है. सरकार और एलआईसी द्वारा इसे विदेशी निजी कंपनी को बेचना सार्वजनिक हित के खिलाफ है.

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